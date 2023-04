Tsunoda grapt over topsnelheid AlphaTauri: "In Baku maar zonder achtervleugel"

Yuki Tsunoda heeft in Australië het eerste WK-punt van AlphaTauri in dit Formule 1-seizoen veroverd. De Japanner legde na een tumultueuze race beslag op de tiende stek. Voorafgaand aan alle chaos in de slotfase vocht hij lange tijd met Oscar Piastri en zag hij meerdere auto's met behulp van DRS langszij vliegen. Tsunoda kon zonder DRS maar weinig uitrichten en gooide in de speed trap ook geen hoge ogen op P17. De AlphaTauri-coureur met startnummer 22 bleef steken op 314,2 kilometer per uur, terwijl de Red Bull van Sergio Perez 339,9 kilometer per uur aantikte.

Na afloop van de race grapte Tsunoda dan ook alvast over Baku, het eerstvolgende circuit met lange rechte stukken, dat ook als decor dient voor de eerste sprintrace van het jaar. "Dat zullen twee gekke races worden. In deze Grand Prix had ik in ieder geval enorm veel drag en een verschrikkelijke topsnelheid. In Baku moeten we misschien maar zonder achtervleugel gaan rijden om onze topsnelheid op te krikken", reageert Tsunoda met een lach op een vraag van Motorsport.com.

Goede herstart levert niet de jackpot op

Naast een hoeveelheid drag moest Tsunoda het in Melbourne ook met de oude specificatie vloer doen. AlphaTauri had twee nieuwe exemplaren meegenomen Down Under, maar Tsunoda beschadigde zijn nieuwe vloer meteen met een schuiver in de eerste training. "Dat was absoluut mijn fout en daardoor moest ik de oude vloer weer gebruiken. Mijn excuses aan het team. Gelukkig heb ik er alsnog het maximale uit kunnen halen, ik ben wel blij met mijn prestatie. Nu kijken we vooral uit naar Baku." Waar Tsunoda zijn excuses aanbiedt aan het team, is een geluk bij een ongeluk nog dat AlphaTauri nu vergelijkende data van beide vloeren heeft. "Maar we waren er van tevoren al wel behoorlijk zeker van dat de nieuwe vloer beter zou zijn", haakt technisch directeur Jody Egginton in.

Voor Tsunoda is met name de laatste staande herstart van belang gebleken in Australië. De Japanner wist uit alle chaos te blijven en op te schuiven van P13 naar de vijfde plek. Zoals bekend is de FIA nadien een ronde teruggegaan, al leverde dat door het wegvallen van de Alpine-auto's en de tijdstraf van Carlos Sainz alsnog een WK-punt op. "Maar ja, ik had eigenlijk vijfde kunnen zijn. De meeste incidenten gebeurden ook achter mij, aangezien ik een bizar goede start had en voor bocht 1 al iets van zes auto's te pakken had. Ik was sowieso vijfde of zesde geworden. Het is een beetje frustrerend dat ik terug moest naar die eerdere positie, al moeten we dit resultaat wel gewoon accepteren. Voor die tijd had ik namelijk een moeizame race en had ik überhaupt niet meer verwacht om in de punten te eindigen. Maar goed, meteen na die rode vlag was ik wel gefrustreerd. Die goede herstart is eigenlijk voor niets geweest, we hebben alleen wat brandstof verbrand..."

