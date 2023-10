Eind 2025 stopt de samenwerking tussen Red Bull en Honda en stapt de Japanse motorfabrikant over naar Aston Martin. Aangezien Yuki Tsunoda in nauw verband staat met Honda, gaan er in de paddock geruchten rond over een mogelijke overstap naar het Britse team. Tegelijkertijd lijkt het steeds aannemelijker dat het plekje naast Max Verstappen in 2025 door iemand anders dan Sergio Perez gevuld moet gaan worden, waardoor ook daar mogelijkheden liggen voor de 23-jarige coureur. Volgend jaar wordt dus een cruciale test voor de temperamentvolle Japanner.

In Qatar wordt Tsnunoda gevraagd of hij kans maakt op het Red Bull-zitje, waarmee hij meteen zijn kans grijpt om de Aston Martin-geruchten voorlopig de kop in te drukken. “Ik hoop het [om kans te maken bij Red Bull], om eerlijk te zijn. Natuurlijk, het belangrijkste is nu dat er geen misverstand met Red Bull ontstaat, dat ik gefocust op Aston Martin zou zijn of zoiets. Ik zit bij AlphaTauri, ik ben al sinds mijn achttiende aan Red Bull verbonden. Ik ben dus gefocust op Red Bull, niet op Aston Martin. Ik hoop dat ze mijn toekomst [bij het team] serieus in acht nemen. Als ik als coureur goede prestaties neerzet, hoop ik dat ze mij zullen overwegen en als ik dat niet doe, begrijp ik dat [ze me niet overwegen]. Maar als ik goed presteer, zou ik graag meer rotatie zien.”

Volgens Tsunoda is de switch van Honda naar Aston Martin onvoldoende om in aanmerking te komen voor een stoeltje bij het Britse team. De AlphaTauri-coureur stelt dat Honda bovenal wil dat een Japanse coureur in de Formule 1 succesvol is, of dat nou met hun motoren is of niet. Gevraagd of de beslissing van Aston Martin invloed gaat hebben op Red Bull’s denkwijze, antwoordt hij: “Als dat zo is, dan ben ik daar niet blij mee. Ik weet niet hoe de gesprekken tussen Red Bull en Honda verlopen, omdat Honda nog steeds de motoren levert. Maar ik denk dat vanuit Honda’s perspectief, dat het ze niet uitmaakt waar ik heenga, zolang een Japanse coureur als ik maar succes heeft. Dat is wat ik fijn vind aan Honda. Ze focussen zich op de coureur, op Yuki Tsunoda, en ondersteunen me zo goed mogelijk om mij een succesvolle coureur te maken.”