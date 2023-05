Yuki Tsunoda begon van de zestiende plek met teamgenoot Nyck de Vries twee plaatsen achter zich. De Nederlander had echter een prima start en haalde de Japanner op de exit van bocht 2 in. Tsunoda keek aan de buitenkant van bocht 3, maar op de exit van die bocht hield De Vries zijn lijn en kwam hij tegen de voorvleugel van Tsunoda aan. De Vries kon zijn weg zonder problemen vervolgen, maar Tsunoda miste een deel van de voorvleugel en liet het team op de boordradio al weten dat hij een pitstop moest maken.

Dat werd nog een flinke uitdaging, aangezien Tsunoda met de AT04 in bocht 13 veel onderstuur had door de schade en zo tegen de muur knalde. Zijn rechter achterwiel raakte beschadigd terwijl de Pirelli-band zijn eigen leven ging leiden op het circuit. Tsunoda moest de pits opzoeken voor nieuwe banden, maar hij liet zelf al weten te betwijfelen of hij door kon gaan omdat het een stevige impact was. Eenmaal in de pitstraat werd de bolide gecontroleerd en kreeg hij te horen dat de auto in orde was. Maar toen hij de pits uitreed, was duidelijk te zien dat hij het niet zou redden aangezien zijn stuur nog steeds scheef stond. Tsunoda keerde terug in de pits en viel uit.

De duidelijk gefrustreerde Tsunoda noemde De Vries niet bij zijn naam toen hem door Motorsport.com gevraagd werd naar het incident. "Ik werd de muur in geduwd door een of andere coureur", zegt Tsunoda. "Ik had contact met een coureur en verloor de voorvleugel. Ik wist niet of de voorvleugel volledig beschadigd was en zodra ik [die bocht] in ging, had ik totaal geen grip aan de voorkant. Ik had duidelijk schade aan de voorkant." Gevraagd om de schuldige aan te wijzen, antwoordt Tsunoda: "Dat kan ik hier niet zeggen."

De Vries oordeelde zelf dat hij niks fout deed en dat hij genoeg ruimte liet voor zijn teamgenoot. "We reden naast elkaar in bocht 3. Hij zat aan de buitenkant en er is ruimte voor één auto. Ik zat er net voor, dus dat is denk ik hoe we tegen elkaar kwamen. Hij zal mijn rechter achterband wel geraakt hebben, gok ik. Blijkbaar was er niet genoeg ruimte voor ons allebei", aldus de Nederlander. Ook al was Tsunoda na de sprintrace duidelijk teleurgesteld, een woordvoerder van het team benadrukt dat er niks aan de hand was tussen de twee coureurs bij de debrief. Wel kreeg het team nog een boete van 5.000 euro omdat zij Tsunoda naar buiten stuurden met een auto die niet in veilige staat was.