Yuki Tsunoda kijkt ondanks de problemen niet met spijt terug naar zijn acties in de eerste ronde. "Ik wist na de vrije training dat we het heel lastig zouden krijgen. Daarom probeerde ik in de eerste ronde zoveel mogelijk plaatsen goed te maken. Dat ging niet helemaal zoals we wilden. Het was jammer dat we schade opliepen."

Bekijk de spectaculaire eerste ronde van Yuki Tsunoda

De AlphaTauri-coureur kon de hele race niet op snelheid komen. "We hadden in de eerste bocht al schade opgelopen en in bocht vier kwam er nog flink wat schade aan de vloer bij. De eerste stint konden we geen snelheid vinden en de rest van de race waren we ook niet snel genoeg."

Straffen

Na zijn incidentrijke openingsronde was de chaotische race voor Tsunoda nog niet voorbij. De 23-jarige Japanner werd door de stewards meerdere keren bestraft voor het overschrijden van de track limits. Na de herziening van de uitslag van de race staat de coureur als negentiende en laatste geklasseerd. "Ik kreeg een aantal waarschuwingen, maar ik had het idee dat ik niet over de lijn ging. Het kan zijn dat ik het verkeerd gezien heb, maar ik vond de wedstrijdleiding erg streng."

Net als Lewis Hamilton ziet de Japanner graag een verandering op het circuit van Spielberg om in de toekomst de problemen met de track limits te voorkomen. "Een kerbstone plaatsen zou al erg helpen. Nu voelen we niet dat we over de limiet gaan, bij een kerbstone voelen we een hobbel als we buiten de baan komen. Het is dan een soort waarschuwing dat we te ver buiten de baan gaan."