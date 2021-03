Tsunoda klaar voor F1-debuut: “Voel me goed voorbereid”

De 20-jarige Tsunoda reed drie jaar geleden nog in de Japanse Formule 4, maar na twee sterke seizoenen in Europa wist hij via de Formule 3 en de Formule 2 voor 2021 meteen een Formule 1-stoeltje te bemachtigen bij het team van AlphaTauri. De Japanner mocht vorig jaar al een aantal keren testen met oudere bolides van het Italiaanse team, waardoor hij al de nodige Formule 1-meters op zak had toen hij eerder deze maand anderhalve dag kon testen met de nieuwe AlphaTauri AT02 tijdens de wintertest in Bahrein. Daar maakte hij veel indruk door – weliswaar dankzij een trucje met de DRS – op slechts 0.093 seconde van snelste man Max Verstappen de tweede tijd te noteren. De gemaakte kilometers en de positief verlopen wintertest zorgen ervoor dat Tsunoda met vertrouwen vooruitblikt op zijn Grand Prix-debuut.

“Mijn debuut in de Formule 1 dit weekend in Bahrein wordt een flinke stap ten opzichte van de Formule 2”, aldus de Japanner. “In de winterstop heb ik echter met wat oudere Formule 1-auto’s kunnen rijden en we hadden de driedaagse test in Sakhir, dus alles bij elkaar voel ik me goed voorbereid.”

“Er viel veel te leren; het vermogen van de auto, hoe effectief de remmen zijn – echt iets unieks in de Formule 1 – en hoeveel knoppen en hendels er op het stuur zitten. Tijdens de test heb ik eraan gewerkt om te leren begrijpen hoe de auto reageert op alle veranderingen die je kunt doorvoeren. Ik heb veel tijd gestoken in het bestuderen van de data en ik heb het gevoel dat ik flink wat progressie heb geboekt. Ook heb ik hard gewerkt aan mijn fysieke voorbereiding. Ik heb elke dag hard getraind en me gefocust op de punten waar ik nog sterker moest worden.”

Verbeterde AT02

Niet alleen hijzelf, ook de auto heeft volgens Tsunoda een goede ontwikkeling doorgemaakt: “Ik had een goed gevoel met het sturen wanneer ik de auto van dit jaar vergelijk met die van vorig jaar. Ook lijkt de krachtbron meer vermogen te hebben, maar hoewel het testen goed ging zullen we komend weekend pas echt weten waar we staan. In de wintertest werkt iedereen namelijk weer een ander programma af.”

Tsunoda hoopt halverwege zijn debuutseizoen goede resultaten te kunnen scoren, maar dat betekent niet dat de Japanner het tot die tijd rustig aan zal doen: “Ik ben benieuwd hoe mijn eerste race zich gaat ontvouwen. Ik wil meteen vanaf de start flink gaan pushen, om daarna te bouwen op mijn ervaring en zo de limieten van de auto te vinden. Ik hoop dat het halverwege het seizoen allemaal samenvalt en dat ik dan goede resultaten kan scoren.” Daarbij ligt ook een rol weggelegd voor teamgenoot Pierre Gasly, de enkelvoudig Grand Prix-winnaar die dit jaar als teamleider de kar zal moeten trekken bij AlphaTauri: “Mijn teamgenoot is heel snel en ervaren en ik ben van plan om veel van hem te leren. Ik ben de eerste Japanse Formule 1-coureur sinds 2014 en ik weet dat de Japanse fans veel van me verwachten, dus ik zal mijn uiterste best doen om hen tevreden te stellen. Ik denk dat ik er klaar voor ben!”