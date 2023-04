Tsunoda over fascinatie voor Alonso: "Had dat niet verwacht"

Tsunoda heeft twee jaar lang Pierre Gasly aan zijn zijde gehad bij AlphaTauri, maar heeft nu Nyck de Vries naast zich. De Japanse coureur met startnummer 22 heeft van Gasly kunnen leren, maar heeft vooral naar andere coureurs gekeken om zijn racecraft te verbeteren.

"Natuurlijk leer ik het", doelt Tsunoda op racecraft in de Beyond the Grid-podcast. "Mijn sterkte punten uit het karten waren de duels. Ik geniet van de gevechten en verlies er niet veel mee. Het was mijn kracht dat ik veel vertrouwen had. Ik leer ook van andere coureurs, met name toen ik naar de Formule 1 stapte." De AlphaTauri-coureur geeft meteen aan van wie hij het meeste heeft geleerd: Fernando Alonso. Hij wijst naar de Grand Prix van Hongarije van 2021 als voorbeeld van zo'n leermoment.

"Lewis (Hamilton, red.) begon toen van pole-position, maar als ik het me goed herinner begon hij als enige op de grid en kwam de rest voor de start binnen om banden te wisselen. Hij moest direct na de start een pitstop maken. Hij viel toen helemaal terug, maar haalde bijna alle auto's weer in. Toen Lewis mij probeerde in te halen, deed ik er alles aan om zoveel mogelijk te verdedigen, maar Lewis haalde me na iets van vier ronden in. Destijds lagen Alpine en AlphaTauri ongeveer op hetzelfde niveau qua performance. Toen Fernando me inhaalde, haalde Lewis me in. Alonso lag vierde of derde en verdedigde zich voor tien ronden tegen Lewis. Hij werd uiteindelijk ingehaald, maar hij liet een heroïsche verdediging zien. Ik zag dat, was enorm onder de indruk van Fernando en leerde daar veel van."

Wat hij daar dan van Alonso leerde? "Het positioneren van de auto en zien waar hij probeerde weg te trekken van Lewis, voordat hij ingehaald werd", legt Tsunoda uit. "Toen was Mercedes sneller dan Alpine, maar Lewis zat in de vuile lucht en in de laatste bocht van Hongarije is het lastig om in de buurt te blijven omdat het een middelsnelle bocht is die downforce vereist, dus het was niet makkelijk voor Lewis. Fernando wist dat en probeerde de laatste bocht te maximaliseren en zoveel mogelijk uit te lopen voor het rechte stuk. Lewis worstelde om hem in te halen. Hij moest hem in bocht 4 inhalen, wat een beetje vreemd is omdat het een snelle bocht is."

"Dus ja, ik heb veel van hem geleerd", vervolgt Tsunoda, die nog een voorbeeld aanhaalt. "Later had je de Grand Prix van Turkije en daar was nog een situatie waar ik moest verdedigen tegen Lewis. Ik probeerde toen iets anders en ik probeerde eigenlijk om Fernando zoveel mogelijk te kopiëren. Ik kon Lewis deze keer acht ronden achter me houden." Na die race sprak Hamilton lovende woorden over de rijvaardigheden van de Japanner. "Oh echt? Dat wist ik niet eens. Ik ben blij om dat te horen, zeker van Lewis", reageert hij.

Dat Tsunoda de Formule 1-circuits deelt met de grote namen als Alonso en Hamilton, maakt de AlphaTauri-coureur trots. "Het is goed dat ik veel dingen van deze legendes leer", zegt Tsunoda. "Ik keek de races sinds ik zeven was. Zij raceten toen in de Japanse Grand Prix en doen dat nu nog steeds, wat betekent dat zij, zoals bij iedereen weet, extreem goede coureurs zijn. Ik rijd letterlijk naast hen en leer zo om een betere coureur te worden. Dat is echt mooi. Het is ook om van te genieten dat ik veel leer en dat de volgende race kan laten zien."

Yuki Tsunoda in de AlphaTauri AT04 in Australië. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Niet verwacht

Hoewel Tsunoda veel respect heeft voor de rest van het Formule 1-veld, kijkt hij het meest op tegen Alonso. "Ik ben een fan van Fernando omdat mijn vader gek op hem is." Daar had zijn vader volgens Tsunoda een goede reden voor. Hij was namelijk onder de indruk van het feit dat de Spanjaard op Suzuka door de laatste bocht altijd de limiet, de witte lijn vlak naast het gras, kon vinden zonder eroverheen te gaan. "Sindsdien keek ik ook meer naar Fernando. Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik met hem race, ik had echt niet verwacht dat ik iets van dertien jaar later tegen hem zou strijden."

Bovendien kan Tsunoda goed overweg met de Aston Martin-coureur. "Hij is heel vriendelijk, een echt aardige gozer", looft hij de tweevoudig wereldkampioen. "Ik heb ook al een helmruil gedaan met hem. Ik wilde sinds ik Formule 1-coureur was, of zelfs daarvoor al, een helmruil doen. Maar ik was te nerveus om hem te vragen om helmen uit te wisselen. Ik kwam dus nooit echt in de buurt om het te vragen. Maar op gegeven moment, vorig jaar rond de Grand Prix van Spanje, benaderde hij mij om een helmruil te doen. Op dat moment was ik omver geblazen en echt heel blij. Ik probeerde mijn blijdschap niet te laten zien omdat het een beetje beschamend voelt, maar diep van binnen was ik heel erg blij."

Voordat hij Alonso ontmoette Tsunoda, had de Japanner al een beeld van de coureur en dat kwam niet helemaal overeen met wat hij van hem verwachtte. "Ik had zeker niet verwacht dat hij zo vriendelijk en spraakzaam zou zijn. Ik had op veel gebieden iets anders verwacht", aldus Tsunoda.