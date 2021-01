F1-debutant Tsunoda: "Ben zeker niet bang om fouten te maken"

Tsunoda eindigde vorig jaar als derde in het Formule 2-kampioenschap en mag het dit jaar op het hoogste niveau proberen. Dat zal door de ingekorte voorbereidingstijd geen sinecure worden. Zo krijgt Tsunoda slechts anderhalve actiedag tijdens de wintertest in Bahrein. Om toch beslagen ten ijs te komen, heeft AlphaTauri een eigen testprogramma met een 2019 Toro Rosso opgetuigd. Dit moet de ouverture zonder problemen laten verlopen, al weet Tsunoda dat zijn 'rookie' jaar wel degelijk een verhoogde kans op beginnersfouten met zich meebrengt.

"Dit is inderdaad mijn 'rookie' seizoen. Ik zal vanaf het begin pushen om me zo snel mogelijk en zo goed mogelijk aan te passen aan de auto, maar ik ben ook niet bang om fouten te maken. Natuurlijk probeer ik die fouten zo min mogelijk te maken, maar ze zijn in het begin waarschijnlijk nog onvermijdelijk." Volgens Tsunoda is het vooral belangrijk om niet tweemaal dezelfde misser te begaan in 2021. "Ik heb er vertrouwen in dat ik van mijn fouten kan leren. Dat heb ik vorig jaar in de Formule 2 ook al laten zien."

Tsunoda is de eerste Formule 1-coureur uit Japan sinds Kamui Kobayashi in 2014. Dat brengt een bepaalde druk met zich mee, al bekijkt de twintigjarige het liever positief. "Ik ben juist erg blij om de steun van alle Japanse fans te voelen. Ik ben ook erg trots dat uitgerekend ik de eerste Japanner in de Formule 1 sinds Kobayashi in 2014 mag zijn. En wat betreft die druk, die leg ik mezelf vooral op. In dat opzicht verandert er weinig tot niks. Ik push mezelf vooral en zal er werkelijk alles aan doen om te slagen in de Formule 1." Daarvoor moet Tsunoda eigenlijk hetzelfde aanpassingsvermogen tonen als in de voorbije jaren. Zo is hij pas sinds 2019 actief in de Europese racerij. Na één seizoen in de Formule 3 werd Tsunoda door Helmut Marko meteen in de hoogste opstapklasse gestald. De Oostenrijker vroeg daarbij om een notering bij de eerste vijf. Toen Tsunoda leverde, volgde zoals beloofd een nieuwe promotie: ditmaal naar de Formule 1.

VIDEO: Met Yuki Tsunoda achter de schermen bij AlphaTauri