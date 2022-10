Tsunoda over eerste meters Suzuka: "Was echt emotioneel"

Vorig jaar ging de Grand Prix van Japan niet door vanwege de coronacrisis. Daardoor kon Yuki Tsunoda in zijn debuutseizoen zijn kunsten niet vertonen op eigen bodem. Op vrijdagochtend was het eindelijk tijd voor zijn eerste meters in een F1-wagen op Suzuka nadat hij er eerder al reed in de Formule 4. De Japanner reed de meeste kilometers van iedereen verspreid over beide sessies, met 43 ronden over de natte baan. Ondanks een uitstapje bij de Degner-bocht halverwege de tweede oefensessie, was het een redelijk rustige dag voor Tsunoda. Hij zette de negentiende tijd neer in VT1, en de veertiende in de tweede training. Hij was daarin wel drie seconden langzamer dan George Russell in de Mercedes.

Tsunoda vond het bijzonder om voor de eerste keer de pits uit te rijden. “Het voelde fantastisch, echt een droom die uitkwam. Toen ik voor het eerst de garage uitreed, was het echt emotioneel. Zeker toen ik bocht twee in ging. Ik heb er zeker van genoten, en ik voelde geen druk. Ik probeerde het niet te spannend te vinden, maar zeker naast de wagen begon ik meer adrenaline te voelen.” Over de lastige omstandigheden vertelde hij: “Het was erg belangrijk om rustig na te denken over wat het goede moment was. Toen de regen stopte kwamen mijn beste tijden, maar een ronde later begon het weer te regenen. Maar ik dacht niet aan rondetijden. Ik was gefocust op het begrijpen van de wagen en ervaring op te doen op Suzuka.”

Voor zaterdag worden er droge omstandigheden verwacht. Dat betekent dat Tsunoda en de andere coureurs slechts één uur de tijd hebben om zich echt voor te bereiden op de kwalificatie. “Morgen wil ik het opbouwen zoals ik dat vandaag deed en ik mik erop om Q3 te halen. Ik kan niet voorspellen hoe VT3 zal gaan, maar ik ga gewoon kijken wat ik kan doen. Natuurlijk wilde ik vandaag ook in het droog rijden, maar ik kan het weer niet veranderen en ik ben blij dat ik gefocust kon blijven in de regen.”

Denk jij dat Yuki Tsunoda in de top tien eindigt in de Grand Prix van Japan? Zet dan in bij Jack's met een odd van 50!