Vlak voor de start van het seizoen kwam naar buiten dat Red Bull erover nadacht om AlphaTauri in de verkoop te doen of het team naar Engeland te verhuizen zodat er meer kostenefficiënt kan worden gewerkt. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft deze week laten weten dat een verkoop van de Italiaanse formatie definitief van de baan is.

"De beslissing is genomen. AlphaTauri blijft volledig in eigendom van Red Bull en zal als juniorteam gerund blijven worden", zei Marko tegen Formel1.de. “Het is wel een eis van Red Bull-baas Oliver Mintzlaff dat, waar de regels dat toestaan, beide teams zoveel mogelijk met elkaar samenwerken. Dit betekent dat veel personeel naar Groot-Brittannië verhuist, al blijft er ook een gedeelte in Italië.” Faenza blijft als hoofdkwartier fungeren van AlphaTauri, maar de basis in Bicester, waar de afdeling aerodynamica al gevestigd is, krijgt een belangrijkere rol.

“Ik denk dat het goed is voor AlphaTauri, en dan met name voor de engineers en monteurs”, reageert Yuki Tsunoda in Monaco op het nieuws dat AlphaTauri, het team waarvoor hij sinds 2021 in de Formule 1 actief is, niet wordt verkocht. “Zij kunnen zich nu volledig concentreren op het racen. Veel van de monteurs en engineers maakten zich namelijk wel een beetje zorgen. Dus het is zeker goed dat er nu duidelijkheid is.” Tsunoda benadrukt dat er voor hemzelf niet per se veel verandert. Zijn contract bij AlphaTauri loopt immers nog steeds eind 2023 af. “De toekomst van AlphaTauri is nu gegarandeerd, maar het mijne niet”, benadrukt de Japanner. “Maar het is in elk geval één ding minder waarover ik me zorgen hoef te maken. Dus dat is positief.”

Tsunoda kandidaat voor zitje bij Aston Martin-Honda?

Deze week werd ook bekend dat Honda in 2026 als motorleverancier van Aston Martin terugkeert in de Formule 1. Koji Watanabe, de president van de Honda Racing Corporation, liet tijdens de persconferentie weten dat het te vroeg is om over de coureurs voor 2026 te praten, maar gaf wel aan te hopen dat Tsunoda te zijner tijd kan worden overwogen.

“Dit speelt pas in de verre toekomst”, antwoordt Tsunoda op de vraag of er door de uitspraak van Watanabe meer druk op dit seizoen komt te staan. “We hebben nog drie jaar te gaan voordat het 2026 is. Ik voel er ook geen extra druk door, want ik zal in de komende drie jaar sowieso nog heel veel moeten laten zien. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk positief dat hij dit soort dingen zegt. Je wil op zijn minst op het lijstje staan.”

“Ik word echter ook al heel lang ondersteund door Red Bull”, gaat Tsunoda, die vanaf de Formule 3 al deel uitmaakt van de Red Bull-familie, verder. “Ik ben onderdeel van Red Bull, dus we zullen moeten zien hoe de situatie tegen die tijd is, hoe de zaken er dan voor staan met Red Bull en hoe we ons dan voelen. Maar voor een coureur is het altijd goed om op lijstjes van teams te staan.”

Tsunoda verwacht in elk geval dat Aston Martin-Honda vanaf 2026 nog meer dan nu een team zal zijn om rekening mee te houden. “Het is goed dat Honda terugkeert”, zegt hij. “Ook voor Aston, schat ik zo in. Dat team is goede progressie aan het boeken. Ik denk dat die twee partijen samen een serieuze bedreiging voor de concurrentie zullen vormen. Het is een interessante match. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen.”