VIDEO: Tsunoda crasht en veroorzaakt rode vlag in Q2 F1 Mexico

De Formule 1-kwalificatie in Mexcio voor Yuki Tsunoda is net iets eerder gestopt dan hij had gehoopt. De Japanner reed net buiten de top-tien en wilde op jacht naar een plek in Q3, maar was net wat te enthousiast. Tsunoda gleed van de baan af en klapte met de RB F1-auto in de muur.Het zorgde ervoor dat hij niet door kon naar Q3, maar ook voor teamgenoot Liam Lawson was het einde verhaal.