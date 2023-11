Tsunoda blij met snelheid AlphaTauri F1 in Brazilië: "Grote verrassing"

Het kwam voor Yuki Tsunoda als een 'grote verrassing' dat hij en AlphaTauri-teamgenoot Daniel Ricciardo zo competitief waren in de sprintrace in Brazilië. "Het tempo dat we vandaag lieten zien, met name in de [sprint]race, kwam als een grote verrassing", blikt de Japanner terug op de zaterdag in São Paulo. "Maar we zijn blij. Over het algemeen had Daniel ook een goed tempo. Het was dus goed teamwerk en ik kijk uit naar morgen."

Dat het voor AlphaTauri zo veel beter liep dan vrijdag, toen het in de kwalificatie niet verder kwam dan de zestiende en zeventiende tijd, zorgt voor vraagtekens bij Tsunoda. "Ik bedoel, de sprint shootout was goed. De kwalificatie was dus het compleet tegenovergestelde van gisteren. We moeten dus zien te begrijpen waarom zaken anders waren dan gisteren. Maar om eerlijk te zijn weten we dat nog niet." Hij geeft wel toe dat zij vrijdag het resultaat in de kwalificatie niet wisten te optimaliseren en dat het format van de sprint shootout, waardoor coureurs in SQ1 en SQ2 op mediums moeten rijden, hen in de hand werkte.

Een van de andere aspecten waar Tsunoda mee bezig was tijdens de sprintrace, was het onder controle houden van zijn emoties. Daar worstelt de felle coureur nog wel eens mee, maar nu leek hij juist erg kalm en berekend in de sprintrace. "Ik was meer geduldig dan voorgaande races, zeker toen ik achter Charles [Leclerc] reed. Normaliter gedraag ik me niet slecht op de boordradio als ik me in een goede positie bevind. Als ik in een slechtere situatie zit, heb ik de neiging om altijd opgewonden te raken. Dus dat zijn zeker mijn beperkingen. Maar voor nu... Ik denk dat ik het goed deed. Ik heb niet te hard geprobeerd Lewis in te halen. Dat was goed voor mij. Flashback naar Mexico. Maar ja, ik ben blij met de racecraft van vandaag."

Vraagteken achter Aston Martin

Aangezien de sprintrace volgens de coureurs al verraadt hoe de Grand Prix zal verlopen, heeft Tsunoda al een goed beeld van wat hem staat te wachten. En dat belooft volgens hem wel iets goed, al zal het 'niet zo makkelijk' worden als de sprintrace. "Omdat we achteraan starten", doelt hij op het feit dat hij van P16 start. "Maar we zullen hoe dan ook proberen wat we kunnen. We weten in ieder geval dat we een goed tempo hadden. We zullen zo veel mogelijk proberen in te halen. Ik denk dat dat nog steeds mogelijk is."

Of ze tempo genoeg hebben voor een top-tien, durft Tsunoda nog niet te zeggen. Hij plaatst vooral een vraagteken achter Aston Martin. "Zij hadden vandaag geen goede kwalificatie, maar ze staan P3 [voor de hoofdrace] dus hun auto is goed. Dat wetende zal het niet makkelijk worden. Maar er kan van alles gebeuren. Hopelijk krijgen we een kans door een rode vlag, een gele vlag, safety car of wat dan ook. Maar het tempo op zich is al goed. We zullen zo veel mogelijk op de banden letten en ons best doen."

Video: Samenvatting van de sprintrace in Brazilië