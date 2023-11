Na een zwaar Formule 1-seizoen heeft AlphaTauri de laatste races van het jaar de opwaartse spiraal gevonden. Uiteindelijk kwamen ze net wat tekort om zevende te worden bij de constructeurs - die eer is voor Williams - maar in Abu Dhabi bleek de AT04 ook een goede auto te zijn. Yuki Tsunoda noteerde met een zesde tijd in de kwalificatie zijn beste startpositie uit zijn carrière en reed tijdens de race zelfs korte tijd aan de leiding. Uiteindelijk kwam de Japanse coureur als achtste over de streep, maar hij was blij met de uitslag en sprak zijn waardering uit over de teamleden in de fabriek in Faenza. "Het [aan de leiding liggen] is een enorm privilege en zonder de inzet van het team was het nooit mogelijk geweest. Ze hebben het hele jaar updates geleverd, dat is echt bizar. Zij verdienen het", vertelt een blije Tsunoda na afloop van de laatste race van het jaar.

De achtste positie bleek uiteindelijk niet genoeg om P7 in de constructeurs te pakken, maar toch kan Tsunoda niet anders dan tevreden zijn met zijn race. "Ik heb alles gegeven", vertelt de coureur na een vraag van Motorsport.com. "Om eerlijk te zijn wist ik niet dat ik aan de leiding lag, dus daar ben ik best verrast over. En als ik terugkijk op de eerste helft van dit seizoen, dan had ik nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn." De paar rondjes dat de 23-jarige AlphaTauri-rijder aan de leiding lag, hebben ook een extra waarde omdat teambaas Franz Tost afscheid nam. De Japanse coureur baalt daarom wel van het missen van de zevende stek bij de teams. "Ik kon helaas niet het grootste cadeau aan Franz geven, maar ik heb wel alles gegeven wat ik had. Ik kon als eerbetoon een goede performance laten zien."

In de zoektocht naar de broodnodige punten nam Tsunoda de gok om een eenstopper te doen. "Dat was het plan, maar we wisten dat het moeilijk ging worden", vertelt de rijder. "We waren de hele tijd een soort van naar de banden aan het luisteren. Die hielden het in de eerste stint goed vol, dat was een sleutelmoment in de race. De strategie op zich was goed, maar ik denk ook dat we met twee stops niet snel genoeg waren voor P6. Ik denk dus dat we geen spijt hoeven hebben."

Video: De F1-update over de Grand Prix van Abu Dhabi, met aandacht voor het afscheid van Franz Tost