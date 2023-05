Yuki Tsunoda bevestigt nogmaals dat upgrades op AlphaTauri werken

Voorafgaand het Formule 1-seizoen 2023 waren er hoge verwachtingen van de AT04 van AlphaTauri, maar eenmaal op de baan viel de auto flink tegen. Dit leidde zelfs tot opvallende uitspraken van chef Franz Tost. In Faenza en Bicester is er echter hard gewerkt om Yuki Tsunoda en Nyck de Vries naar de top van de middenmoot te krijgen. Afgelopen weekend in Azerbeidzjan introduceerde de Italiaanse renstal een eerste upgrade, die goed werd ontvangen door de beide coureurs. Door een nogal tegenvallend weekend van De Vries kon hij het nieuwe pakket niet goed testen, maar zijn Japanse teamgenoot wel. Hij sleepte in de Grand Prix met de tiende plek een punt in de wacht. Met een verbeterde wagen is hij hoopvol op een sterke race in Miami.

"Baku verliep wel een beetje rommelig", doelt Tsunoda op zijn malheur in de Azerbeidzjaanse training en sprintrace. "Maar ik ga met een positieve instelling naar Miami. Er waren [in Baku] veel tekenen dat we echt vooruitgang boeken met de auto en de updates die uit Bicester kwamen. Deze waren vooral gericht op topsnelheid en leken echt te werken. Het hoogtepunt was de achtste plek in de kwalificatie. Een punt scoren met P10 was goed, maar ik had wel op meer gehoopt. Ik was tevreden met mijn eigen prestaties, over hoe ik reed en hoe ik omging met het drukke format van het sprintweekend."

Komend weekend staat dus een race aan de oostkant van Amerika op de planning. In 2022 streek F1 voor het eerst neer in Miami. Tsunoda behaalde Q3, maar heeft onthouden dat het erg heet was. Dat is dit jaar niet anders: "Daarom ben ik dit keer voorbereid. Ik heb daarnaast veel simulatorwerk verricht en diverse stukken lijken op Baku. Hopelijk houden we de pace van daar vast en blijven we vooruitgang boeken met de auto."