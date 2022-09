Tsunoda bestraft voor negeren gele vlag tijdens tweede training

Halverwege de tweede oefensessie zette Mick Schumacher zijn Haas F1-bolide met een technisch probleem aan de kant bij de eerste Lesmo. Hiervoor werd aanvankelijk een gele vlag gezwaaid, alvorens de racedirectie besloot dat het beter was om de actie volledig stil te leggen middels een code rood. Tijdens het zwaaien van de gele vlag zou Yuki Tsunoda volle bak hebben doorgereden, waarvoor hij zich later moest verantwoorden bij de wedstrijdleiding.

De stewards bij de Italiaanse Grand Prix laten op vrijdagavond in een verklaring weten dat zij Tsunoda en een afgevaardigde van AlphaTauri hebben gehoord, videobeelden hebben teruggekeken en de telemetrie van de auto hebben bestudeerd, waarna het volgens hen helder was dat de coureur in kwestie niet zijn snelheid had laten zakken, zoals de regels voorschrijven. Hiervoor krijgt de Japanner drie startplaatsen straf en twee strafpunten op zijn licentie, zodat hij er nu acht heeft verzameld in een periode van twaalf maanden. Bij twaalf punten volgt automatisch een race schorsing.

Doordat Tsunoda in Monza naar zijn zesde interne verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K van het seizoen is gewisseld, moest hij de race op de baan bij Milaan sowieso al van achteraan starten. Daarbij had hij bij het ingaan van het raceweekend al een gridstraf van tien plekken staan, omdat hij bij de vorige wedstrijd in Zandvoort zijn vijfde reprimande van het seizoen ontving.

Video: Mick Schumacher veroorzaakt rode vlag tijdens VT2 in Monza