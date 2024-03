Tsunoda bestraft voor moment voorafgaand aan F1-race Jeddah

Toen de coureurs voor de wedstrijd hun garages verlieten om naar de grid te gaan, reed Yuki Tsunoda zijn pitbox uit terwijl Lando Norris net aan kwam rijden. De McLaren-coureur moest flink in de ankers om een aanrijding met de Japanner te voorkomen.

Het incident werd na de race door de stewards bekeken en zij besloten een tijdstraf van vijf seconden aan Tsunoda te geven voor dit moment. Als gevolg hiervan zakt de RB-coureur in de race-uitslag van de veertiende naar de vijftiende plaats. Williams-coureur Logan Sargeant gaat een plekje omhoog. Tsunoda liet aan de stewards weten dat hij niet gezien had dat zijn eerste monteur hem seinde dat hij niet naar buiten moest komen, omdat hij met zijn aandacht toen al bij het verlaten van de garage was. De Japanner bood zijn excuses hiervoor aan.

Normaal gesproken staat voor een unsafe release een tijdstraf van vijf seconden en een strafpunt op de superlicentie. Aangezien de overtreding plaatsvond tijdens de ronden naar de grid en niet tijdens de race zelf, besloten de stewards het strafpunt te laten zitten.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Saudi-Arabië