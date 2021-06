Tsunoda hoopt op bekend terrein tij te keren

Yuki Tsunoda zal weinig goede herinneringen hebben overgehouden aan de Grand Prix van Frankrijk. De Japanse rookie van AlphaTauri zorgde zaterdag voor de derde keer dit seizoen in de kwalificatie voor een code rood. Hij belandde direct aan het begin van Q1 in een spin en schoof achterstevoren de bandenstapel in. Het leidde tot het einde van zijn sessie, een gekwetst ego, een wissel van de versnellingsbak en een start van de race vanuit de pitstraat.

Tsunoda deed tijdens die race geen gekke dingen en finishte uiteindelijk op een aanvaardbare dertiende stek, maar hij zal blij zijn dat hij mag afreizen naar Oostenrijk waar de komende weekends op de Red Bull Ring twee Grands Prix worden afgewerkt. De Japanner keert in Spielberg – na races op de voor hem min of meer onbekende circuits van Monaco, Baku en Paul Ricard – eindelijk weer terug naar een omloop waar hij eerder heeft gereden. Hij hoopt daar zijn zelfvertrouwen een boost te kunnen geven. “Oostenrijk is een circuit waar ik al eerder heb geracet. Vorig jaar in de Formule 2 pakte ik daar de pole en ik eindigde als tweede in de hoofdrace van het tweede weekend dat we er reden. Dat is goed voor mijn zelfvertrouwen, maar in een Formule 1-auto zal het een heel andere ervaring zijn, dus ik zal geleidelijk mijn tempo moeten opbouwen in de trainingen en vooruitgang moeten boeken tijdens de sessies.”

Naast bekend terrein is de Red Bull Ring ook een circuit dat Tsunoda qua lay-out beter denkt te liggen dan de omlopen waar tot dusverre werd gereden. “Ik rijd graag op dit circuit omdat de meeste bochten met hoge snelheid genomen kunnen worden. Dat vind ik leuk. In de kwalificatie zal het erg krap worden, want het is zo'n kort rondje en erg snel, dus je moet alles op alles zetten om een goed resultaat neer te zetten. Vanuit rijtechnisch oogpunt kan het een hele uitdaging zijn, dus ik kijk er echt naar uit. Het worden een paar belangrijke weekenden voor ons allemaal in de Red Bull-familie.”

Hoewel AlphaTauri nog steeds potentie ziet in de jonge Japanner, heeft hij al meerdere waarschuwingen aan zijn broek hangen, niet alleen van zijn teambaas Franz Tost, maar ook van Helmut Marko, eindverantwoordelijke voor het opleidingsprogramma van Red Bull. Die hebben het talent onlangs aan een strenger regime onderworpen.