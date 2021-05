Tsunoda: Emoties beheersen op de radio belangrijk verbeterpunt

Met een sterk seizoen in de Formule 2 verdiende Yuki Tsunoda voor 2021 promotie naar de Formule 1. AlphaTauri durfde het aan met de eerder in mei 21 jaar geworden coureur, die zijn debuut meteen opluisterde met een puntenfinish. Dat zijn tot dusver echter de enige punten die de Japanner heeft gescoord. In vier volgende races maakte Tsunoda een aantal foutjes, maar viel hij vooral op door regelmatig te vloeken via de boordradio. Dat levert hem gemengde reacties op van het publiek, dat de emoties enerzijds kan waarderen maar soms ook vindt dat hij te ver gaat.

Tsunoda is zich ervan bewust dat het onder controle houden van zijn emoties dit jaar een belangrijk verbeterpunt is. “Zelfs ik weet niet waarom ik zo opgefokt raak”, vertelde de nieuwkomer in de podcast Beyond the Grid. “Ik hou ervan om alleen een ronde te rijden. Ik wil niet dat iemand mij stoort tijdens mijn snelle ronde, vooral als die ronde best goed gaat. Ik denk dat de meeste coureurs dat gevoel hebben, maar… ja, ik denk dat mezelf onder controle houden nu het belangrijkste voor mij is, 100 procent.”

Blij met kalme teambaas Tost

Vooral voor zijn uitspraken na de kwalificatie in Spanje kreeg Tsunoda de nodige kritiek te verduren. Hij leek daar openlijk te twijfelen of hij wel over hetzelfde materiaal beschikte als teamgenoot Pierre Gasly, nadat hij in Q1 werd uitgeschakeld. “In Barcelona was ik de controle helemaal kwijt. Ik hoef het niet te doen, maar ik drukte de knop voor de radio in - ik weet ook niet waarom - en schreeuwde in hun richting”, zei Tsunoda, die weet dat hij in Spanje een stap te ver ging en zich later verontschuldigde bij het team. “Dit is zeker mijn zwakke plek op dit moment. Radiocommunicatie is denk ik het belangrijkste in de Formule 1, dus het heeft geen zin om dan te schreeuwen. Als je iets van ze wil, zoals advies, moet je kalm zijn en vertellen wat het probleem is.”

Dat die uitbarsting in Spanje Tsunoda niet duur kwam te staan, was niet in de laatste plaats te danken aan AlphaTauri-teambaas Franz Tost. De Japanner spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de Oostenrijker hem begeleidt in zijn debuutseizoen. “Hij is heel kalm en hij steunt zijn coureurs altijd. Hij dwingt mij niet om dingen op een bepaalde manier te doen, maar hij geeft me slechts advies”, aldus Tsunoda. “Zelfs na Barcelona, toen ik slechte dingen zei via de radio, zei hij ‘maak je geen zorgen over de radio, dat is niets, focus je op het rijden en praat met je engineer over wat het probleem was’. Ook zei hij ‘je moet de auto laten doen wat jij wil’. Hij is heel aardig tegen mij en soms is hij ook strikt, maar wel op een goede manier.”

