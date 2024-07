In de Formule 1-paddock in Silverstone is het incident tussen Lando Norris en Max Verstappen in de Grand Prix van Oostenrijk nog altijd het gesprek van de dag. Bijna alle coureurs worden naar hun mening gevraagd en ook Yuki Tsunoda laat zijn licht schijnen over de clash. "Ik was niet met ze in gevecht en het is duidelijk dat ik niet eens in de buurt van ze was, dus eigenlijk kan ik er niet te veel over zeggen. Maar om eerlijk te zijn was dit geen duidelijk geval van moving under braking", vertelt de RB-coureur op de persdag in Engeland.

"Voor mij was dit vrij normaal", vervolgt Tsunoda. "Ik heb veel ergere dingen gezien. Het is jammer dat ze met elkaar in contact kwamen, want zonder contact weet ik zeker dat Max geen straf had gekregen, want dan waren ze doorgereden. In dat geval had Lando ook niet geklaagd en waren ze gewoon doorgegaan. Dus dit is een onderdeel van racen."

Na afloop van de race werd er geopperd om de regels omtrent moving under braking te verduidelijken. Tsunoda is daar wel voorstander van. "Er zijn al regels dat als iemand duidelijk onder het remmen nog een beweging maakt, je dan straf krijgt", legt de 24-jarige man uit Sagamihara uit. "Ik denk dat Max wel bij het remmen bewoog, maar Lando zat naast hem. Iedereen zet in zulke gevallen de andere auto wat onder druk. Je wil niet de ander te makkelijk er langs kan. Je wil voorkomen dat de andere coureur een betere exit heeft. Ik denk dat Max hiervan geleerd heeft en het niet nog een keer zoiets doet, maar ik zou niet zeggen dat dit een duidelijk geval van moving under braking of dat het gevaarlijk racen was. Als we eerlijk zijn, doet iedereen dit."

Video: Het incident tussen Norris en Verstappen in Oostenrijk