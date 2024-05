Ook al vallen de prestaties van RB F1 tegen ten opzichte van voorgaande jaren, staat het team na zes races op negentien punten - waarvan veertien op naam staan van Yuki Tsunoda. Zo heeft het Italiaanse team de zesde plaats bij de constructeurs in handen en is het in die zin 'best of the rest', aangezien meerdere coureurs al spreken van een top-vijf bij de teams. In China had Tsunoda geen geweldig weekend, maar in Miami sloeg hij terug met de zevende plaats. "Ik was China al bijna vergeten", zegt Tsunoda. "Het is een race waar ik mezelf niet graag aan herinner, maar in elke race tot nu toe zitten we rond P10. In de meeste races scoren we punten en het gaat de afgelopen tijd niet een alleen om P10, maar P8, P9, P7 en P4."

Tsunoda merkt dan ook op dat er sprake is van 'snelle progressie' bij RB. "Het is natuurlijk nog niet op het niveau van Mercedes, maar vandaag kon ik het tempo bijbenen en was ik zelfs sneller dan een van de Mercedessen", doelt hij op George Russell, die hij achter zich liet in Miami. "Als we zo doorgaan, kunnen we misschien de top-vijf bijhalen." Hij benadrukt dat Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin nog te snel zijn, maar: "Je weet het nooit. Dat [de top-vijf bijhalen] is ook ons doel voor nu."

Het weekend in Miami begon nog matig voor Tsunoda, die in het sprintgedeelte niet uit de verf kwam. In de normale kwalificatie en de Grand Prix schitterde hij juist weer. "Het was ongelofelijk. We hadden de snelheid", blikt de Japanner terug. "De laatste stint was het verschil in tempo niet zo heel groot ten opzichte van Ferrari of McLaren. Het was voor ons [tot op heden] niet mogelijk om dit soort [snelheid] te laten zien. Het toont dus aan dat we pushen, met name de mensen die op de achtergrond werken. We boeken dit jaar heel snel progressie. Daniel [Ricciardo] pakte bijvoorbeeld al P4. Het laat zien hoeveel snelheid we nu in de auto hebben."

Gezien de vooruitgang bij het team kijkt Tsunoda uit naar de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola, de thuisrace van het team uit Faenza. "Ik houd van het circuit en het is ook een van de thuiscircuits voor ons en het is ook mijn tweede thuis. Het is jammer dat we er vorig jaar niet konden racen door de overstromingen in Emilia-Romagna. Hopelijk kunnen we een goede race neerzetten voor [de mensen in] Emilia-Romagna, die het vorig jaar moeilijk hadden."