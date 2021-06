Tsunoda wil vertrouwen tanken in Baku

De pas 21-jarige Yuki Tsunoda kreeg het de afgelopen weken flink voor de kiezen. De AlphaTauri-coureur had een prima Formule 1-debuut met een negende plaats in Bahrein, maar na die race raakte de Japanner wat overmoedig en slopen er fouten in zijn optredens. Teambaas Franz Tost en Red Bull-adviseur Helmut Marko zagen het misgaan en besloten in te grijpen: Er waren harde woorden en het team besloot om Tsunoda in Faenza onder rechtstreeks toezicht van Tost zelve te plaatsen.

Die strenge aanpak moet er voor zorgen dat Tsunoda zich herpakt en zich weer richt op waar het om gaat: hard rijden en vooral, heel veel leren. Wat dat betreft kan hij zijn hart ophalen in Baku, waar komend weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat en waar Tsunoda nooit eerder reed. “Baku wordt weer een nieuwe ervaring voor me. Ik zou moeten profiteren van de lessen die ik in Monaco, een ander stratencircuit, heb geleerd. Mijn plan in de aanloop naar de race in Monaco was om het aantal ronden dat ik in de training reed te maximaliseren, maar helaas raakte ik in de tweede vrije training de muur en dat was voor mij het grootste minpunt.”

Ook in Baku staan – vooral in de sectoren 1 en 2 – de muren weer erg dichtbij, maar Tsunoda denkt dat er wat meer marge is dan in Monaco. “De meeste bochten lijken negentig graden te zijn en bijna alle bochten worden met dezelfde snelheid genomen, dus het zal interessant worden. Het is weer een stratencircuit, maar het ziet er naar uit dat het iets makkelijker is om je aan te passen dan Monaco. Ik zal opnieuw proberen om zoveel mogelijk rondjes te rijden en mijn belangrijkste doel zal zijn om niet te dicht bij de muren te komen tijdens de trainingen en de kwalificatie. Ik zal de ervaring van Monaco en alles wat ik daar geleerd heb, gebruiken in Azerbeidzjan.”

Een ander aspect dat Tsunoda beter onder de knie hoopt te krijgen is zijn materiaal. Onder andere in Imola klaagde hij steen en been over zijn AT02, maar sindsdien heeft hij veel bijgeleerd. “Het technische aspect is nog steeds een hele uitdaging, vooral omdat ik in de huidige situatie een beetje worstel met de afstelling van de auto. Ik denk dat dat normaal is, want ik heb pas vijf races gereden, maar het belangrijkste is dat ik veel leer over de auto.”

Daarbij komt dat de Japanner ook wat meer rust heeft gevonden in zijn hoofd. “Mijn mindset is goed, ik ben in vorm en het gaat de goede kant op. Er is nog steeds druk, maar ik geniet van elke minuut dat ik een Formule 1-coureur ben en op elk nieuw circuit is er altijd wel iets nieuws om mee om te gaan. Het is waar dat de resultaten er nog niet zijn en dat ik nog een lange weg heb af te leggen. Ik breng zo veel mogelijk tijd door met mijn ingenieurs om meer te leren en ik hoop dat dat me zal helpen om tijdens het seizoen vooruitgang te blijven boeken.”