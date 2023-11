Het raceweekend op het Circuit of the Americas in Austin ging AlphaTauri als rode lantaarndrager in, maar in de Verenigde Staten kwam het Italiaanse Formule 1-team met nieuwe onderdelen. De AT04 werd voorzien van een nieuwe vloer, een aangepaste motorkap en wijzigingen aan de ophanging en de geometrie van het chassis om meer downforce te genereren. Sinds de komst van de upgrades is AlphaTauri Haas F1 en Alfa Romeo voorbij in het constructeurskampioenschap en is zelfs het afpakken van de zevende plek van Williams nog een mogelijkheid. Zij ontwikkelen de FW45 niet meer door.

Yuki Tsunoda presteert al een aantal Grands Prix bijzonder sterk en ziet AlphaTauri nu als dark horse. "Dit is een grote verrassing", zegt de Japanner over de recente vorm. "Ik denk dat je ons nu wel mag zien als dark horse, helemaal in vergelijking met onze directe concurrenten. Drie races achter elkaar scoorden we punten. Het ritme is goed. Het is zaak dat we dit in de laatste paar races blijven doen. We zitten in de buurt van de zevende plek. Ik denk dat het mogelijk is en we doen ons uiterste best."

In Mexico snelde teamgenoot Daniel Ricciardo naar de vierde startplek en bemachtigde een dag later de zevende positie. In de F1 Grand Prix van São Paulo profiteerde Tsunoda van crashes en uitvalbeurten en finishte daardoor als negende. Wel beleefde de 23-jarige coureur een spannend moment tijdens de race op zondag. Hij belandde met twee wielen op het gras en spinde bijna. Het lukte Tsunoda de auto weer op de baan te krijgen, al verloor hij een positie aan Valtteri Bottas. "Dat was een grote fout en best wel spannend. Ik scheet in m'n broek. Gelukkig viel ik niet uit", zegt Tsunoda daarover.

Desondanks is hij tevreden over hoe de AT04 momenteel zijn werk doet. "In de auto voelt het niet zo gek anders, maar de balans is wel een stuk beter. De resultaten zeggen alles. We hebben een grote stap gezet, helemaal door de upgrades die in Austin kwamen. Voor die race scoorden we niet veel punten. Nu drie keer op een rij. Dat laat genoeg zien."

