Tsunoda: 2023 was laatste test AlphaTauri voor nauwere samenwerking met Red Bull

In aanloop naar de Oostenrijkse Grand Prix in Spielberg heeft Helmut Marko laten weten dat AlphaTauri volgend jaar een ander aanblik zal hebben. Het team uit Faenza krijgt een nieuwe naam en nieuwe sponsoren, al is wellicht nog belangrijker dat de formatie technisch veel meer op Red Bull Racing gaat leunen - eigenlijk zover als dat de reglementen toelaten. "De richting is duidelijk: het team gaat Red Bull Racing volgen voor zover de reglementen dat toestaan. Alles zelf doen is de verkeerde manier", liet Marko in duidelijke bewoordingen weten.

Het betekent een behoorlijke koerswijziging, die natuurlijk ook samenhangt met het aantrekken van Laurent Mekies als opvolger van Franz Tost en de komst van Peter Bayer. Het zijn veranderingen die Yuki Tsunoda hoopvol stemmen voor de toekomst. "Absoluut, zeker qua prestaties op de baan moet dit helpen. Onze prestaties zijn afgelopen twee jaren gewoon niet goed geweest. We stonden niet waar we zelf wilden staan, vorig jaar al helemaal niet. Daardoor dacht Helmut waarschijnlijk dat hij wel iets moest veranderen. Volgens mij heeft hij ons nog één jaar de kans gegeven om de prestaties op onze eigen manier te verbeteren, maar de resultaten zijn tot dusver niet veel verbeterd."

Technisch nauwere samenwerking met Red Bull 'alleen maar goed'

Het betekent dat Oliver Mintzlaff intern vragen heeft gesteld over de meerwaarde van het tweede team. Geruchten over een verkoop gingen in Bahrein door de paddock, al is de uiteindelijke keuze gebleken dat Red Bull het zusterteam behoudt en zelf herstructureert. "Ik denk dat het alleen maar goed is om meer connectie tussen AlphaTauri en Red Bull te hebben. Dat had misschien twee à drie jaar geleden ook al wel moeten gebeuren. Maar goed, ik ben best optimistisch over deze aankondiging. Ik denk dat een nauwere samenwerking tussen AlphaTauri en Red Bull alleen maar goed kan zijn voor ons", reageert Tsunoda in de Red Bull-hospitality op een vraag van Motorsport.com.

"Wat betreft de naam weet ik ook nog niet wat het gaat worden. Ik heb eigenlijk ook alleen maar in het nieuws gelezen dat de naam van het team gaat veranderen, dat was de eerste keer dat ik het zag. Maar die naamsverandering zal niet veel effect op mij hebben, denk ik." Waar Tsunoda het nieuws over de naam uit de media moest vernemen, hoorde hij al wel eerder van de meer structurele wijzigingen die aanstaande staan. "Ik wist al wel dat die nauwere samenwerking tussen Red Bull en AlphaTauri eraan zit te komen en ook dat er intern veel gaat veranderen. Dat wist ik inderdaad al wel voordat het nieuws naar buiten kwam. Sowieso heb ik geregeld contact met Helmut en is hij momenteel ook best tevreden met mijn eigen prestaties", besluit de man met twee WK-punten achter zijn naam in 2023. Dat puntentotaal had echter zes kunnen zijn, ware het niet dat de Japanner P9 in Monaco verloor door remproblemen en in Barcelona door een dubieuze straf.