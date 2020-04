Tech: Waarom de radicale X-Wings van Tyrrell werden verboden

In 1997 introduceerde Tyrrell in de zoektocht naar meer downforce een nieuw concept: de X-Wings. Deze opvallende vleugels veroorzaakten een korte, intense ontwikkelingsstrijd totdat de FIA ingreep.

Het begon allemaal toen het kleine team een maas in de regelgeving ontdekte. Daardoor konden vleugels hoog boven de sidepods geplaatst worden waardoor ze een vrije luchtstroom pakten om meer neerwaartse druk te produceren.

Verandering breedte chassis voor 1998 Illustratie: Giorgio Piola

Tyrrell maakte in 1997 maar tijdens een handvol races gebruik van deze opvallende X-Wings. Dat deed men enkel op circuits waar men zocht naar een maximale hoeveelheid neerwaartse druk. In Monaco scoorde Mika Salo met de vijfde plaats de eerste en enige punten van het team van dat jaar. Teamgenoot Jos Verstappen eindigde het jaar puntloos.

De nieuwe reglementen voor het seizoen 1998, waarbij de wagens smaller werden en gegroefde banden hun intrede deden, speelden Tyrrell in de kaart. De X-Wings zouden wat van de nadelige gevolgen compenseren.

Tyrrell 026 1998 X-wings Illustratie: Giorgio Piola

De 026 werd ontworpen met de X-Wings en de bijbehorende voordelen in het achterhoofd en de opvallende vleugels werden niet langer gezien als een toevoeging voor bepaalde circuits.

Men vermoedde dat de X-Wings tot wel vijf procent van de totale downforce van de wagen kon genereren. Die significante winst zorgde ervoor dat nog eens vier andere teams snel dezelfde weg insloegen. Ferrari, Prost, Jordan en Sauber kwamen allemaal met hun eigen varianten.

Op dat moment vond de FIA het welletjes en vreesde dat de kwestie snel uit de hand zou kunnen lopen: de elementen werden verboden. De 026 kon mede door dit verbod nimmer een vuist maken en de formatie eindigde het seizoen puntloos. Dat had ongetwijfeld ook te maken met het niet al te illustere rijdersduo Ricardo Rosset - Toranosuke Takagi. Het was tevens het laatste seizoen van Tyrrell in de Formule 1: eigenaar Ken Tyrrell had de boel verkocht aan British American Racing.

In onderstaande gallery gaan we verder in op de ontwikkeling en de redenen waarom het concept verboden werd.