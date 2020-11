Wolff vreest ‘olie- en brandstofoorlog’ onder nieuwe reglementen

Momenteel wordt er al gesproken over de nieuwe motorreglementen, die in principe in 2026 of wellicht 2025 hun intrede moeten doen in F1. De nieuwe motoren moeten duurzamer en goedkoper worden dan de huidige krachtbronnen om op die manier meer fabrikanten naar de sport te lokken. In de komende jaren wordt ook ingezet op synthetische brandstoffen, die nog met de huidige motoren gebruikt gaan worden. Omdat dit een relatief nieuw gebied betreft, is ook op dit vlak veel ruimte voor ontwikkeling en voor prestatiewinsten. Wolff waarschuwt daarvoor en benadrukt dat deze brandstoffen geen enorme kostenpost moeten gaan vormen voor de teams en hun leveranciers.

“Het is duidelijk dat batterijen steeds efficiënter worden en dat de reconversie van energie plaatsvindt”, vertelde Wolff. “Duurzamere brandstoffen, ongeacht dat synthetische brandstof of iets anders is, kunnen heel interessant zijn. Maar daar moet natuurlijk wel naar gekeken worden met onze brandstof- en oliepartners, want hoewel het interessant kan zijn om de grens op te zoeken willen we geen escalerende olie- en brandstofoorlog. Dus het gaat om het juiste compromis.”

Naar aanleiding van het vertrek van Honda eind 2021 hoopt Red Bull Racing dat er vanaf 2022 een bevriezing van de motoren komt. Dat is de voorwaarde die het team stelt om de technologie van Honda in eigen beheer te nemen. Mercedes schaarde zich meteen achter dat voorstel en pleitte ook voor het vervroegd introduceren van de nieuwe motorreglementen. Inmiddels schaart ook Ferrari zich achter dat voorstel. Teambaas Mattia Binotto hoopt dat de krachtbronnen na de introductie van de nieuwe motorreglementen ongeveer vijftig procent goedkoper worden dan de huidige power units. Een getal wil Wolff niet noemen, maar hij sluit zich wel aan bij de visie dat het drukken van de kosten prioriteit geniet.

“We moeten het van twee kanten bekijken. We willen niet de fout maken die we tien, elf jaar geleden hebben gemaakt toen we zeiden dat de engineers met een concept moesten komen. We hebben een fantastische, efficiënte krachtbron die zeer complex is en waarvan de ontwikkelingskosten nog steeds enorm zijn”, stelt Wolff. “Ik denk dat we de kosten moeten drukken voor de fabrikanten die betrokken zijn bij de sport. Dat geniet de hoogste prioriteit. En als we kijken naar technische besluiten, wat kunnen we doen om een relevante krachtbron te krijgen als we bedenken hoe snel de technologie vooruitgaat in straatauto’s?”