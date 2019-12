Wolff voorziet lange F1-toekomst voor Mercedes

Succes is nooit gegarandeerd in de Formule 1, maar Mercedes heeft een formule gevonden die daar toch dicht bij in de buurt komt. De afgelopen zes jaar heeft het telkens beide wereldtitels veroverd, een keer met Nico Rosberg en vijf keer met Lewis Hamilton. Maar de bedragen waarmee dat gepaard ging, zijn voor kleinere merken moeilijk te verantwoorden zo niet onhaalbaar.

De Formule 1 krijgt in 2021 een budgetplafond en Mercedes zal dan de kosten omlaag moeten brengen. Daarvoor wil het merk de focus op de High Performance Powertrains-fabriek in Brixworth verleggen naar het kantoor in Brackley. "We moeten efficiënter worden, een solide business case opzetten en de subsidies van Daimler verminderen. Als we daarin slagen voorzie ik een lange toekomst van Mercedes in de Formule 1", aldus Wolff.

Daimler heeft Brackley, waar het chassis wordt ontwikkeld, in 2018 voor ruim 75,8 miljoen euro gesubsidieerd, zo wijst de balans van Mercedes-Benz Grand Prix Limited (MGP) uit. Daarvan is uiteindelijk 29,8 miljoen, van onder andere motorleasing, weer teruggevloeid naar het bedrijf, wat alsnog een netto subsidie van 46 miljoen euro betekent.

De totale kosten specifiek voor de Formule 1 worden niet getoond, maar bekend is wel dat het F1-programma van de Duitse fabrikant vorig jaar iets minder dan 500 miljoen euro heeft gekost. Door het succes van het F1-team leveren de sponsoren en het prijzengeld daarentegen veel op. Wolff: "De Formule 1 is een van de beste investeringen binnen de Daimler Group, wat meer dan een miljard aan waarde oplevert. De F1 en motorsport in het geheel behoren tot ons DNA, de eerste Mercedes was een raceauto. Ik ben verantwoordelijk voor de motorsport[divisie], maar ben ook de eerste om toe te geven dat alle activiteiten op de proef moeten worden gesteld in voor de auto-industrie veranderende tijden."

'Formule 1 verfrissend voor het imago van Mercedes'

Wolff stelt overigens dat de Formule 1 als platform goed is voor het imago van Mercedes. "We zijn hier bezig met entertainment, maar ook met technologie. We rijden met de meest efficiënte hybride-motoren en geven het merk een sportieve uitstraling. Sinds we hiermee zijn begonnen in 2014, hebben we bijgedragen aan een ander imago van het merk Mercedes. Natuurlijk zijn de auto's op de weg het belangrijkst met een eigen stijl en technologie, maar het winnen in de F1 heeft zeker geholpen om de manier waarop mensen het automerk zien te veranderen. Dat is ook de reden dat het bestuur zich niet heeft laten tegenhouden naar de seizoensfinale in Abu Dhabi te komen: "Het is een positieve oefening, waarvan Daimler profiteert."

Met medewerking van Christian Nimmervoll