Wolff plaatst kanttekening bij F1-verbod op windtunnels in 2030

Het verbod werd onlangs besproken tijdens een bijeenkomst van de F1 Commissie na de Grand Prix van Portugal. Het verder verlagen van de kosten was daarbij een belangrijk punt op de agenda, zeker in het perspectief van het budgetplafond dat vanaf 2021 wordt ingevoerd, maar slechts een eerste stap is. Dat er nu al over een verbod op windtunnels wordt gesproken voor 2030 lijkt wel heel erg vroeg, maar dat komt omdat een dergelijk verbod een groot effect heeft op de manier waarop teams werken en er dus veel tijd nodig is om daarop voorbereid te zijn. Bovendien is het de verwachting van de teams dat de computertechnologie rond CFD-simulaties zich de komende 10 jaar in dergelijke mate zal ontwikkelen dat het gebruik van windtunnels niet meer nodig zou zijn.

Er is echter nog een lange weg te gaan tot een verbod op windtunnels afgerond kan worden. Volgens Mercedes-chef Toto Wolff is die regel niet zonder risico. "Ik denk dat er een breed draagvlak voor is op de lange termijn, maar het is zo'n drastische ingreep dat het ook een impact heeft op de veiligheid", legt Wolff uit. "We mogen niet vergeten dat dit de snelste wagens op de planeet zijn met de meeste downforce en we willen geen experimenten uitvoeren met onze rijders met wagens die enkel gebaseerd zijn op CFD. Daarom denk ik dat een doelstelling als 2030 voor het verbod van windtunnels een manier is die voor iedereen werkt. Dat helpt ons om de sport op financieel gebied duurzamer te maken."

Renault-directeur Marcin Budkowski denkt dat de overgang van windtunnels naar pure CFD-ontwikkeling binnen het tijdsbestek van negen jaar mogelijk moet zijn. "Het is geen nieuw onderwerp, er wordt al een tijd over gepraat. Het belangrijkste bij een dergelijke herstructurering is dat het op tijd gebeurt. Vandaag zijn windtunnels essentieel bij het ontwikkelen van een Formule 1-wagen en er is een risico om alles met simulaties te doen en dan aan te komen op het circuit met een wagen die zich heel anders gedraagt dan wat je had verwacht. Dan is het moeilijk om het project weer terug op de rit te krijgen. Maar in de F1 houden we van een uitdaging, dus als we daar tien jaar voor krijgen dan is dat te doen. Een verbod op drie jaar tijd is niet realistisch, maar voor tien jaar is het een realistisch objectief dat aansluit bij de boodschap rond duurzaamheid."

In Woking is McLaren op dit moment net een nieuwe windtunnel aan het bouwen. Dat zou dus een dure investering zijn die slechts op enkele jaren kan worden afgeschreven, maar volgens teambaas Andreas Seidl is dat geen thema. "Er is in de toekomst zeker een mogelijkheid om het gebruik van windtunnels te beperken als je kijkt hoe snel CFD zich ontwikkeld, maar we zijn nog ver weg van het niet gebruiken van windtunnels. Die discussie heeft dus geen invloed op onze plannen."