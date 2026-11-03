Formule 1 GP van Mexico

Wolff: twee sponsors haakten af na F1-promotie Antonelli bij Mercedes

Twee sponsors keerden Mercedes de rug toe vanwege Kimi Antonelli, maar na zijn wereldkampioenschapstriomf rekent Toto Wolff af met de critici van zijn beslissing

Christian Nimmervoll

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 05:40

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Tijdens de Grand Prix van Mexico plukte Mercedes de vruchten van de moed die het had getoond door de destijds 18-jarige Kimi Antonelli vanaf 2025 in de cockpit te zetten, met zijn wereldtitel in zijn tweede Formule 1-seizoen.

Het was moed die niet iedereen binnen de Mercedes-gelederen vanaf het begin deelde, zo onthult teambaas Toto Wolff nu.

"We hadden twee sponsors die ons daardoor hebben verlaten. Ze vroegen me: 'Kimi Antonelli, wie moet dat joch zijn? Ze zei tegen Sky Sports. "En er waren anderen die tot op de dag van vandaag bij ons zijn gebleven, en zij plukken daar nu de vruchten van."

Nog voor de start van het seizoen 2024 had superster Lewis Hamilton aangekondigd dat hij Mercedes zou verlaten voor Ferrari. Maandenlang speculeerden de media over wie de zevenvoudig wereldkampioen zou kunnen opvolgen. Vooral Max Verstappen werd in de zomer gezien als een belangrijke kandidaat. Ook omdat Antonelli in 2024 niet aan de hoge verwachtingen in de Formule 2 had kunnen voldoen en pas in de 15e van 28 races zijn eerste van twee zeges dat seizoen boekte.

Volgens Wolff hadden de media zich hun speculaties kunnen besparen, want in werkelijkheid was alles heel eenvoudig: "Toen Lewis die ochtend voor mijn deur stond, was alles mij al duidelijk. Op het moment dat hij bevestigde dat hij naar Ferrari zou gaan, wist ik dat Kimi in de auto zou zitten."

Wolff herinnert zich dat hij het kort daarna vertelde aan zijn perschef en huidige plaatsvervangend teambaas Bradley Lord en technisch directeur James Allison. "Ik zei tegen hen: 'Kimi zit in de auto.' Ze zeiden alleen maar: 'Waar heb je het over?' Maar we hadden de data. We hadden geen verdere bevestiging nodig. Kimi had het al bevestigd met zijn successen in de Formule 4 en Formula Regional. De rest was glashelder."

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff onthult niet wie de twee sponsors waren die zonder superster Hamilton geen partner van Mercedes meer wilden zijn. Wel is bekend dat modemerk Tommy Hilfiger en sportartikelenfabrikant Puma het team eind 2024 verlieten. In hun plaats kwam met Adidas een nieuw wereldwijd merk aan boord. En met Gillette kreeg een deal al vorm, die uiteindelijk op niets uitliep. Het merk dat bekendstaat om zijn scheermesjes ging in plaats daarvan naar Audi.

Maar terwijl velen om hen heen twijfelden of het echt een goed idee zou zijn om Antonelli rechtstreeks vanuit de Formule 2 in de fabrieks-Mercedes te zetten, leek het voor Wolff "op geen enkel moment een risico". Soms vragen mensen mij waarom ik risico's neem. Maar ik neem alleen berekende risico's - risico's waarbij de slechtst mogelijke uitkomst is dat ons leven binnen het team waarvoor ik verantwoordelijk ben nog steeds niet fundamenteel verandert.

"Het team stond altijd achter deze beslissing. [Mercedes-CEO] Ola [Kallenius] stond altijd achter deze beslissing. Er was geen enkele twijfel. De twijfels kwamen alleen van buitenaf. Van mensen die destijds partners van het team waren en dat nu niet meer zijn. Van andere teams, van andere coureurs die vonden dat zij zelf een kans verdienden. En van de media.

"Het begon ermee dat mensen zeiden: 'Je kunt toch niet serieus menen dat je een 18-jarige in de auto zet waarin Lewis Hamilton eerder reed.' Hij had een teleurstellend Formule 2-seizoen. Hij zou nog een jaar in de Formule 2 moeten doen en eerst moeten bewijzen dat hij echt goed genoeg is.'"

2025: Twijfels over Antonelli worden luid

"Toen we hem eenmaal in de auto hadden gezet, zeiden mensen: 'Hij hoort niet in een Mercedes.' Dat is veel te veel druk voor hem. Waarom hebben jullie niet geprobeerd een akkoord te bereiken met Williams en hem, net als George, één, twee of drie jaar te geven om zich te ontwikkelen?' En natuurlijk werden die geluiden nog luider nadat hij negen races op rij zonder punten was gebleven."

Toen Antonelli in de zomer van 2025 op het rijderscircuit van Spa een van de bitterste raceweekenden van zijn debuutseizoen doormaakte, waarbij er volgens Wolff ook "tranen" waren, "kregen degenen die zeiden 'zie je wel' ineens steeds meer wind in de zeilen. Maar voor ons, voor mij persoonlijk, was er nooit ook maar de geringste twijfel.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"2025 was precies het seizoen dat ik had verwacht. Het was mij duidelijk dat het een project van minstens twee jaar zou worden, waarbij het tweede jaar moest bevestigen wat we in hem hadden gezien. En ik denk dat we hier vandaag zitten en die bevestiging hebben gekregen. Het is ongelooflijk. We moeten onszelf echt even knijpen, want voor ons voelt het alsof het pas gisteren was dat hij als 11-jarige in een garage in het juniorkarten stond.

"En daarna gaat alles zo snel. Hij wint de juniorenklassen in de eenzitters, daarna beleeft hij een moeilijk jaar in de Formule 2. En zelfs toen begonnen mensen van buitenaf aan hem te twijfelen. Ik ben gewoon ongelooflijk trots op het team, dat iedereen in hem is blijven geloven. En hij heeft geleverd."

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Wolff: twee sponsors haakten af na F1-promotie Antonelli bij Mercedes



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



17 min



Wolff: twee sponsors haakten af na F1-promotie Antonelli bij Mercedes





Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



10 u



Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat





Kimi Antonelli onthult waarom hij in het F1-seizoen 2027 niet met nummer 1 zal rijden



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



10 u



Kimi Antonelli onthult waarom hij in het F1-seizoen 2027 niet met nummer 1 zal rijden





Cadillac onderzoekt defect op hoge snelheid in Mexico GP na boze reactie Bottas



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



10 u



Cadillac onderzoekt defect op hoge snelheid in Mexico GP na boze reactie Bottas

Vorig artikel George Russell reageert met openhartige boodschap na F1-titel Kimi Antonelli

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Christian Nimmervoll





Wie sliep vannacht het slechtst: Frederic Vasseur



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



20 u



Wie sliep vannacht het slechtst: Frederic Vasseur





Wie sliep vannacht het slechtst: Lando Norris



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 d



Wie sliep vannacht het slechtst: Lando Norris





Fernando Alonso neemt met Aston Martin deel aan de Dakar-rally



Dakar



Dakar 26 d



Fernando Alonso neemt met Aston Martin deel aan de Dakar-rally

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



19 u



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



2 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



8 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer