Wolff over nieuw F1-reglement: "Alles gedaan om ons te stoppen"

Het Duitse merk behaalde vorige maand tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola de zevende wereldtitel op rij, een unicum in de Formule 1. Daar bovenop zijn Lewis Hamilton en Valtteri Bottas nog de enige coureurs die het rijderskampioenschap kunnen veroveren en dat betekent dus dat Mercedes ook dit seizoen – net als in de zes jaren ervoor – verzekerd is van de dubbel.

Omdat de regels voor volgend seizoen stabiel blijven lijkt Mercedes ook in 2021 het te kloppen team, maar daarna volgen er met de grote reglementswijzigingen, het budgetplafond en een andere verdeling van het prijzengeld, onzekere tijden. Wolff verwacht dat de vele veranderingen die voor 2022 op stapel staan vooral voor zijn stal een uitdaging zullen vormen. Niet alleen omdat Mercedes als dominante macht het meeste te verliezen heeft, maar ook omdat de nieuwe reglementen er vooral zijn gekomen om juist die macht te breken.

“Volgend jaar zal een overgangsjaar worden met dezelfde auto’s”, zegt Wolff. “En zoals ik al eerder heb gezegd, verwacht ik veel van Honda. Daarna volgt uiteraard de grote uitdaging van 2022. Die zal ons motiveren. Alles is in het werk gesteld om ons te stoppen. We vechten op een gelijk financieel speelveld en op zo’n beetje alles zit een plafond of limiet. Ik zou dan ook graag zien dat we [ook na 2021] goed blijven presteren, zelfs na de meest dramatische regelwijziging ooit in de Formule 1.”

Nieuwe rol voor Wolff?

Of Wolff zelf in 2022 nog aan het roer staat bij Mercedes is nog steeds de vraag. De 48-jarige Oostenrijker zou wat meer afstand willen nemen van de dagelijkse leiding en is met moederbedrijf Daimler in onderhandeling over de toekomst. “Ik ben deels eigenaar van het team dus ik zal het nooit helemaal verlaten, ik vind dit nu eenmaal veel te leuk om te doen”, liet Wolff onlangs aan Sky Sports F1 weten. “Wat is er beter dan deel uit te maken van een sportteam, om deel uit te maken van zo'n fantastische groep mensen? Iedereen heeft een uiterste houdbaarheidsdatum. Ik ben nog niet aan het einde van de mijne gekomen en ik denk dat ik nog steeds een bijdrage kan leveren. Maar ik moet ook aan de toekomst denken.”

Daarbij gaat het volgens Wolff vooral om het klaarstomen van zijn opvolger, mogelijk huidig technisch directeur James Allison. “Iemand inwerken en laten groeien in deze rol is een fantastische uitdaging voor mij en dat zal een van de volgende hoofdstukken zijn. Maar tot die tijd zullen jullie me nog wel een tijdje zien."