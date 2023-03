Mercedes hoopte met het vasthouden aan het concept van de W13, met de smalle sidepods, op meer successen met de W14. Het team zag vorig jaar een glimp van de potentie van dit concept met de zege van George Russell in Brazilië, maar al vroeg in dit seizoen klinken geluiden binnen het Mercedes-kamp dat het toch de verkeerde keuze is geweest om alles op dit concept in te zetten.

In Bahrein kwamen Lewis Hamilton en Russell niet verder dan respectievelijk de vijfde en zevende plek. Voor Mercedes verliep het weekend in Saudi-Arabië iets beter, mede door kleine updates die het team in de juiste ontwikkelingsrichting moeten sturen, maar was er met de vierde en vijfde plaats nog geen reden tot een feest in de Brackley-fabriek. Russell en Hamilton moesten op het Jeddah Corniche Circuit toezien hoe Red Bull-coureurs Sergio Perez en Max Verstappen makkelijk wegreden van de rest van het veld.

Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat zijn team 'heel ver' van haar directe concurrent verwijderd is op het gebied van prestaties. "Dat is niet iets makkelijks om in te halen", erkent Wolff. "Maar vandaag hebben we gezien in welke richting onze ontwikkeling gaat; het gaat de kant op die we willen."

Wolff wil de handdoek nog niet helemaal in de ring gooien, maar weet ook dat Mercedes voor een grote uitdaging staat om in de buurt te komen van de sterke RB19 van Red Bull. "We hebben pas twee races achter de rug", benadrukt de Oostenrijker. Of het realistisch is dat Mercedes Red Bull dit jaar nog inhaalt? "Nee, maar we willen gewoon alles geven wat we hebben en dan zien we wel wat het resultaat is. We hebben vorig jaar veel goed kunnen maken met een auto die veel te veel stuiterde. Uiteindelijk wonnen we een race en kwamen we dichter bij hen in de buurt. Dat moet het streven zijn."

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Niet geweldig voor de show

Na de race in Jeddah stelde Lewis Hamilton dat hij 'nog nooit zo'n snelle auto' als de RB19 had gezien. "Zelfs toen wij een snelle auto hadden, waren we niet zó snel", zei de Britse zevenvoudig wereldkampioen. "Het is denk ik de snelste auto die ik ooit gezien heb, vooral als je het vergelijkt met de rest van de grid." Teamgenoot George Russell gaf in Bahrein al aan dat hij Red Bull elke race ziet winnen, mits ze uit de problemen blijven.

Wolff ziet het niet zo somber in. "Wij hebben ook jaren gehad waarin wij net zo sterk waren. Maar deze sport is een meritocratie, zelfs al is het niet geweldig voor de show dat dezelfde jongens steeds winnen. Dat is dan omdat zij hun huiswerk goed hebben gedaan, en wij niet. We hopen allemaal op een goed entertainmentgehalte. Het is onze plicht om ze, met alles wat we hebben, in te halen en het gevecht met deze jongens aan te gaan."

Waar Mercedes van 2014 tot en met 2020 domineerde, is het nu Red Bull waar alle teams op jagen. Maar met een beperkt budget door het budgetplafond en de huidige regels zou het zomaar lastig kunnen worden om Red Bull van een dominantie te weerhouden. "Dat risico is nu wel aanwezig, maar dit is een budgetplafondkampioenschap, een technisch kampioenschap en een sportief kampioenschap. We kijken naar alle mogelijkheden om onze relatieve performance ten opzichte van Red Bull te verbeteren zodat zij moeten werken voor hun geld, en te voorkomen dat zij de komende twee of drie jaar opeisen."