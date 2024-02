Waarom de veelbesproken F1-voorvleugel van Mercedes legaal is

Met de eerste testdag in Bahrein is het Formule 1-seizoen 2024 officieel in gang geschoten. Het heeft een eerste blik op de daadwerkelijke Red Bull-auto gegeven, al geldt dat natuurlijk ook voor de Mercedes. Het merk met de ster rijdt in Bahrein 'gewoon' met de opzienbarende voorvleugel rond die bij de launch werd getoond. Het bovenste vleugelelement van Mercedes bestaat als het ware uit twee delen, met een meer conventioneel vleugelelement aan de buitenkant en aan de binnenzijde enkel een dun stangetje voor de bevestiging.

Het is een beproefd recept onder het vorige reglement, om een vortex en daarmee outwash te creëren. Het is niet in de geest van het huidige reglement, al is teambaas Toto Wolff er wel van overtuigd dat de nieuwe voorvleugel volgens de letter der wet legaal is. "Wat we op onze auto zetten, is altijd op basis van eerdere gesprekken met de FIA. Het is niet zo dat we een slim idee hebben, dat we zoiets bij de test op de auto zetten en dat we dan afwachten of anderen bezwaar aantekenen of niet. Zo werkt het niet", reageert Wolff op een vraag van Motorsport.com. "Er gaat een heel proces van gesprekken aan vooraf."

Wolff en Mercedes hebben het gelijk op basis van het reglement aan hun zijde, zo laat ook de FIA doorschemeren. In het reglement staat dat teams maximaal vier vleugelelementen mogen gebruiken, maar daar houdt Mercedes zich aan. Deze vleugelelementen moeten bevestigd zijn aan de neus, alleen staat niets vermeld over de dikte van die bevestiging. De regels schrijven enkel voor dat de achterkant van het onderliggende vleugelelement niet zichtbaar mag zijn, hetgeen impliceert dat er een zekere overlap moet zijn tussen de elementen. Met het dunnetje stangetje zit dat bovenste element echter keurig bevestigd aan de neus en valt het bovendien over het elementen eronder, waardoor het ontwerp aan de regels voldoet - ondanks dat het wellicht niet in de geest van die regels is.

Kopiëren van Red Bull onvermijdelijk?

Wat betreft de rest van de auto heeft Mercedes sinds Monaco vorig jaar overwegend de switch naar het Red Bull-concept met de downwash-sidepods gemaakt. Het is een trend die breed is gevolgd op de grid, al is het des te interessanter dat uitgerekend Red Bull nu een andere afslag heeft genomen. "Elk teams volgt een eigen ontwikkelingsrichting om rondetijd te winnen. Dat wordt getest in de virtuele wereld en in de windtunnel. Als een verandering daarin winst oplevert, dan zullen teams het op de auto zetten, ongeacht wat anderen doen. Wij zijn vorig jaar teruggekomen op zeropod en op sommige elementen daarvan omdat het ons onderaan de streep geen performance bracht. Daardoor zijn we overgestapt op wat qua bodywork een meer conventionele sidepod lijkt, al hopen we vooral dat het ons een stabieler platform geeft."

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur benadrukt eveneens dat het wisselen van concept niet zozeer kopiëren om het kopiëren van Red Bull is, maar dat het ook bij Ferrari wordt gestaafd door cijfers. "Het draait niet om het kopiëren van iemand. Natuurlijk zien we nu op technisch vlak convergentie, maar dat is normaal als het reglement stabiel blijft. Het gaat er vooral om wat een aanpassing jezelf brengt en niet om het kopiëren van een ander. Met kopiëren ben je altijd een stap te laat."