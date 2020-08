Omslag bij Wolff: Mercedes nu wel klaar om Concorde te tekenen

Wolff stelde vorige week vrijdag nog dat Mercedes nog niet klaar was om een handtekening te zetten onder het nieuwe sportieve en vooral commerciële verdrag dat de tien F1-teams vanaf 2021 aan de sport zal binden. Volgens de Oostenrijker was er in het verdrag niet genoeg waardering voor de verdiensten van Mercedes in de sport en werd het team “niet behandeld zoals het zou moeten."

De FIA en de F1 wilden een nieuwe akkoord echter niet langer uitstellen. De aanvankelijk vooropgestelde deadline van 12 augustus werd uitgesteld tot eind augustus om de teams meer tijd te geven om de laatste puntjes op de i te zetten, maar daarna wil de sport verder met een getekend akkoord.

Na enkele goede gesprekken met F1 CEO Chase Carey in Silverstone heeft nu ook Toto Wolff zijn mening bijgesteld omdat hij naar eigen zeggen heeft ingezien dat geen enkel team volledig zijn zin zal krijgen. “Ik ben na meetings binnen ons team vrij uitgesproken geweest over wat we willen en welke verduidelijkingen we nodig hebben om verder te gaan”, stelde Wolff vrijdag in Barcelona.

“Maar ik ben in Silverstone van mening veranderd. Ik denk niet dat de teams nooit echt verenigd zullen zielen. Iedereen probeert altijd enkele deals te doen achter de rug van de anderen. En er zijn ook de media die graag een schuldige aanwijzen. Dus wij hebben besloten om verder te gaan met Liberty. Ik heb vorig weekend enkele heel constructieve discussies gevoerd met Chase [Carey] en de meeste clarificaties die we wilden zijn besproken. Ik denk dat we nu op een goed punt zijn aanbeland om het Concorde-akkoord te ondertekenen en verder te gaan."

De eerste deadline voor het nieuwe Concorde-akkoord is nu 18 augustus en de teams die voor die deadline hun krabbel zetten krijgen een financiële bonus. De meerderheid van de teams toonde zich al bereid om te tekenen en dus lijkt de ommekeer bij Mercedes een belangrijke stap om snel het hoofdstuk te kunnen afronden.

"Wat me frustreerde was dat we als teams niet in staat waren om echt samen te werken om een gemeenschappelijk standpunt te bereiken. Niet over iets wat tegen Liberty of de FOM zou ingaan, maar in alle meetings lijkt iedereen dezelfde clarificaties en aanpassingen te willen. En dan verlaten we de meetings en dan hoor ik meningen die heel anders waren dan wat tijdens de meeting werd besproken. Ik weet niet waarom dat gebeurt, dat is frustrerend. Ik heb mijn mening daarover duidelijk gemaakt met zij die onmiddellijk beginnen rond te bellen zodra de meeting is afgelopen. Als we als teams niet in staat zijn om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen in het voordeel van alle teams, dan moeten we weer allemaal weer zelf gaan doen.

Met medewerking van Luke Smith