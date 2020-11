Wolff maakte zich 'geen zorgen' over Williams-zitje Russell

Russell, al sinds 2017 een junior van Mercedes, wordt door de constructeur klaargestoomd om ooit het zitje van Lewis Hamilton of Valtteri Bottas over te nemen. Hamilton sprak al over de Brit als een "toekomstig wereldkampioen". Russell liet die potentie ook zien sinds zijn debuut in 2019 met Williams, maar even leek het ernaar uit te zien dat er na twee seizoenen voor Russell geen plaats meer zou zijn bij Williams.

Russell had nog een contract voor 2021, maar na de verkoop van het traditieteam deze zomer was het niet helemaal duidelijk of de jonge Brit ook zou blijven, zeker niet toen plots Sergio Perez op de markt kwam. Perez moet deze winter bij Racing Point plaats ruimen voor Sebastian Vettel en zoekt nog naar een zitje, samen met zijn Mexicaanse sponsoren.

Enkele weken geleden kwam er eindelijk de officiële bevestiging van Williams dat Russell aan boord zou blijven naast Nicholas Latifi, zodat zowel Russell als beschermheer Wolff op beide oren kunnen slapen. Wolff maakte zich naar eigen zeggen niet te veel zorgen over de toekomst van zijn pupil, ook al had de Oostenrijker voor een keer niet zelf de touwtjes in handen. "Ik ben altijd vrij ontspannen over dit soort beslissingen, omdat de dingen lopen zoals ze lopen", vertelde Wolff aan onder meer Motorsport.com. "Als George niet bij Williams zou zijn gebleven, zou dat een beetje vervelend zijn geweest, maar hij zou een heel sterke reserverijder voor ons zijn geweest en we zouden wel ergens een ander programma voor hem hebben gevonden. Uiteindelijk ben ik tevreden dat ze voor hem hebben gekozen. Ik denk dat hij het verdient, want zijn prestaties zijn uitstekend. Ik denk dat ze een goede keuze hebben gemaakt."

Russell hield steeds voet bij stuk dat de speculatie over Perez en Williams vooral gevoed werden door het kamp van Perez, dat zo druk zou hebben willen uitoefenen op de andere teams. Zo is de Mexicaan onder meer in beeld bij Red Bull als mogelijke vervanger van Alexander Albon als teamgenoot van Max Verstappen. Over gesprekken bij Williams was Perez eerder kort van stof: "Ik houd zo'n gesprekken altijd voor mezelf, ik denk dat dat zo hoort. Uiteindelijk is er niets gebeurd, dus het heeft niet veel zijn om dat te bespreken. Er waren wat gesprekken, maar niet meer dan dat."

