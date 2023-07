De FIA is hard bezig om de door de teams ingediende cijfers over het seizoen 2022 te bestuderen om te zien of iedereen binnen het plafond gebleven is. In Hongarije kwam naar boven dat verschillende renstallen aanvullende vragen hebben gekregen over bepaalde onderdelen uit hun stukken. Daarmee hoopt de federatie meer duidelijkheid te krijgen hoe de geldstromen zijn gelopen en of er binnen het plafond gebleven is.

Deze signalen komen bovenop de verhalen dat een paar topteams zich afvragen in hoeverre de werkzaamheden die niet direct aan het F1-project toe te dichten zijn meetellen in het budgetplafond. Vanuit de FIA is al een Technical Directive uitgevaardigd waar de meeste situaties in verduidelijkt worden, maar er blijven nog grijze gebieden. Als het aan Toto Wolff ligt komt daar met de nieuwe regels in 2026 duidelijkheid in. Volgens de teambaas van Mercedes moet er in de nieuwe set regels een verbod komen op het schuiven van personeel tussen verschillende projecten, zowel binnen als buiten F1. Voor de teams leveren de projecten buiten de Formule 1 flink wat geld op, waardoor teams bereid zijn personeel daar voor in te zetten. Toch vindt Wolff het belangrijker dat het budgetplafond de onduidelijkheden eruit haalt, zodat het voor alle teams duidelijker is: "Het zal een hele uitdaging worden. Als het aan mij ligt, mag iemand die aan de F1-wagens werkt alleen maar daar aan werken en geen seconde bezig zijn met niet-F1 zaken. Als iemand ook maar tien seconden aan het F1-project werkt, dan moet deze volledig daar aan werken. Ik heb altijd gezegd dat we met de nieuwe regels in 2026 van het schuiven van het personeel af moeten."

Motorsport.com vroeg Wolff hoe lastig het voor de FIA is om deze non-F1 activiteiten te monitoren om te voorkomen dat er oneerlijk voordeel behaald wordt: "Dat is heel moeilijk. Sommige teams hebben duizenden mensen aan het werk, die ook aan projecten buiten de F1 werken. Dat kunnen commerciële en niet-commerciële projecten zijn. Bij ons is het wat makkelijker te controleren, wij bestaan uit één geheel. Ons personeel is op dezelfde plaats en je kan makkelijk zien of ze bijgedragen hebben of niet. Het is ingewikkelder als er nog allemaal dochterondernemingen zijn."