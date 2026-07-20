Wolff: Alle Mercedes-auto's kampten bij start Belgische GP met motorprobleem
George Russell was niet de enige Mercedes-rijder die aan de start van de Belgische Grand Prix van de Formule 1 last had van een mysterieus accuprobleem
Mercedes-Formule 1-chef Toto Wolff onthulde dat alle door Mercedes aangedreven auto's bij de start van de Grand Prix van België kampten met een gebrek aan energievrijgave, waarbij George Russell het grootste slachtoffer was van een onbekende batterijstoring.
Russell startte als derde op Spa-Francorchamps, maar viel op het rechte stuk van Kemmel al snel terug in het veld doordat hij vanaf Eau Rouge batterijvermogen tekortkwam, nadat hij in bocht 1 een laadprobleem had gehad.
Toen Russell in de klauwen viel van het Ferrari-duo Charles Leclerc en Lewis Hamilton, werd de Mercedes-coureur door laatstgenoemde geraakt bij Les Combes en kwam hij vast te zitten in de grindbak, waarmee zijn race ter plekke ten einde was.
Mercedes-chef Wolff heeft sindsdien bevestigd dat de batterijstoring alle door Mercedes aangedreven auto's in zekere mate trof, waarbij de komende dagen een onderzoek zal plaatsvinden.
"Alle Mercedes-motoren hadden een gebrek aan energie uit bocht 1, dus dat gold niet alleen voor George," zei Wolff. "Het trof hem meer dan Kimi [Antonelli], maar ook Kimi had dat probleem in zekere mate."
Antonelli had eveneens een slechte start, want hij viel terug achter de als tweede gestarte Max Verstappen, maar de Italiaan heroverde de leiding nadat hij in de slipstream voorbij de Red Bull-coureur ging richting bocht 5, in wat hij een "gekke start" noemde.
"Ik was zo in de war over wat er gebeurde, want Max kwam me vóór Eau Rouge voorbijgevlogen," zei Antonelli. "En daarna haalde ik hem weer in, maar toen zag ik Charles die bijna naast me kwam. En ik dacht: wat gebeurt hier in hemelsnaam, weet je? Ik had geen idee.
"Ik probeerde gewoon een positie op de baan vast te houden, en ik keek de hele tijd in mijn spiegel omdat ik gewoon zo veel auto's zag aankomen. Het was een gekke start, maar gelukkig kwamen we er zonder schade doorheen."
Pierre Gasly was another Mercedes powered runner to make a poor start.
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Naast Russell was het grootste slachtoffer van de batterijstoring bij Mercedes Alpine's Pierre Gasly, die auto's simpelweg van hem zag wegrijden in de aanloop naar Eau Rouge terwijl hij vanaf de 10e startplek meerdere posities verloor.
"Ik had geen vermogen bij de start, dus dat is duidelijk niet iets goeds om te hebben op Spa," zei hij. "Ik had een moeilijke start, was om de een of andere reden niet snel genoeg in de openingsfase en verloor enkele posities in de openingsronde."
Andere door Mercedes aangedreven auto's leken minder dramatisch getroffen, waarbij bijvoorbeeld Williams-coureur Alex Albon daadwerkelijk een sterke start maakte voordat hij begon terug te vallen. Carlos Sainz had ook een slechte start, maar dat kwam door contact in bocht 1, wat leidde tot een wissel van de voorvleugel.
"We hebben een ongelooflijk sterke motor en een snelle auto, maar het pakket is gewoon nog niet betrouwbaar genoeg," erkende Wolff. "Dat is iets wat we moeten oplossen, want het kost ons waardevolle punten in het constructeurskampioenschap."
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