Belangrijke dag voor F1-seizoen 2022: Wat kunnen we verwachten?

De FIA-afgevaardigden van de World Motor Sport Council zijn vandaag in Parijs bijeen om de plannen voor 2022 van de diverse kampioenschappen te bespreken. Op Formule 1-gebied draait het vooral om de nieuwe kalender en het sprintraceformat. Aan het einde van de dag komen de belangrijkste beslissingen naar buiten, maar wat kunnen we verwachten?

Wat is de World Motor Sport Council?

De World Motor Sport Council (WMSC) bestaat uit een groep FIA-leden en draagt de verantwoordelijkheid voor alle aspecten van de internationale racerij. De club komt minimaal viermaal per jaar bijeen om te praten over reglementen, veiligheid en ontwikkeling. Dit geldt voor alle FIA-kampioenschappen: van karting tot Formule 1. Onder de aanwezigen zijn onder meer FIA-president Jean Todt en vicepresident Graham Stoker, F1 CEO Stefano Domenicali en Felipe Massa als voorzitter van de karting-divisie.

Het draait in de WMSC dus niet enkel om de Formule 1. Het is vooral een formele aangelegenheid om voorstellen van de diverse kampioenschappen goed te keuren. Deze voorstellen komen voort uit de eigen werkgroepen en commissies van de raceklassen. Zo heeft de Formule 1-organisatie afgelopen week met alle teams en betrokkenen al gesproken over de nieuwe kalender. De WMSC moet hier formeel goedkeuring voor geven, al gebeurt het zelden dat er een voorstel niet doorheen komt.

Wat staat er vandaag voor de Formule 1 op het programma?

De voornaamste beslissing die vandaag genomen wordt, heeft betrekking op de kalender voor 2022. Deze moet definitief goedgekeurd worden door de WMSC. De afgelopen weken is er al een en ander naar buiten gekomen. De verwachting is dat men akkoord gaat met een kalender van 23 races in precies acht maanden tijd, met een start op 20 maart in Bahrein en een finale op 20 november in Abu Dhabi. De Grand Prix van Nederland 2022 staat voor 4 september gepland. Naar alle waarschijnlijkheid ontbreekt China wederom op de kalender, deze race wordt vervangen door Imola.

Daarnaast wordt er gesproken over een uitbreiding van het aantal sprintraces. De verwachting is dat er in 2022 zes sprintraces op het programma verschijnen. De exacte locaties zijn nog niet bekend. Daarnaast zal men een klap geven op de wintertests. Dat wordt naar verwachting weer uitgebreid naar acht dagen: vijf in Barcelona en drie in Bahrein. Hiervoor moet wel het reglement aangepast worden, momenteel is het niet mogelijk om meer dan vier opeenvolgende dagen te testen.

Voorlopige Formule 1-kalender 2022

Datum Grand Prix Locatie 20 maart Bahrein Sakhir 27 maart Saudi-Arabië Jeddah 10 april Australië Melbourne 24 april Emilia-Romagna Imola 8 mei USA-Oost Miami 22 mei Spanje Barcelona 29 mei Monaco Monte Carlo 12 juni Azerbeidzjan Baku 19 juni Canada Montreal 3 juli Groot-Brittannië Silverstone 10 juli Oostenrijk Spielberg 17 juli Frankrijk Le Castellet 31 juli Hongarije Boedapest 28 augustus België Spa-Francorchamps 4 september Nederland Zandvoort 11 september Italië Monza 25 september Rusland Sochi 2 oktober Singapore Singapore 9 oktober Japan Suzuka 23 oktober USA-West Austin 30 oktober Mexico Mexico-Stad 13 november Brazilië Sao Paulo 20 november Abu Dhabi Abu Dhabi