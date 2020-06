WMSC geeft goedkeuring aan corona-protocol van F1

De FIA, F1 en de teams hebben naar aanleiding van coronacrisis geprobeerd om meer kostenbeperkende maatregelen in te voeren. Daarnaast zijn er tal van zaken opgenomen in een zogenaamd corona-protocol, waar teams, coureurs en officials zich aan moeten houden als de Formule 1 op in het eerste weekend van juli begint met de Grand Prix van Oostenrijk.

Zo wordt er maar een beperkt aantal personeelsleden toegelaten op de startgrid voor de race, ook zijn bepaalde procedures voor de race aangepast. Verder is de podiumceremonie aangepast. Mocht het nodig zijn, kunnen stewards hun werk tijdens F1-weekenden op afstand doen. Ook wordt de curfew voor teams aangepast zodat ze met sociale afstand kunnen werken in de paddock.

Pirelli diende vanwege de aangepaste F1-kalender het verzoek in om het proces rond het selecteren van de compounds aan te passen. De mondiale autosportraad heeft ook deze maatregel goedgekeurd.

Op technisch vlak zijn een aantal dingen toegepast die ervoor moeten zorgen dat teams kosten besparen. Vorige maand werd een lijst aangekondigd met ‘bevroren onderdelen’, deze is nu verder verfijnd. Ook is de werking van het tokensysteem verder verfijnd.

Met medewerking van Adam Cooper