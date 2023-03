WK-stand F1 2022: Uitstekende start voor Max Verstappen in Bahrein De kop is eraf! Het Formule 1-seizoen 2023 is begonnen met de Grand Prix van Bahrein en daar zijn Red Bull Racing en Max Verstappen verder gegaan waar zij vorig seizoen zijn geëindigd: het dominant winnen van races. Door de tweede plek van Sergio Perez staat het team meteen ruimschoots voor in beide kampioenschappen. Motorsport.com zet de huidige stand van zaken op een rij.