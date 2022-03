WK-stand F1 2022: Verstappen slaat terug na valse start, Leclerc bovenaan

Max Verstappen kende een valse start van het Formule 1-seizoen 2022 door een nulscore in Bahrein te noteren. Na de tweede krachtmeting is die nul van het scorebord en staan er meteen 25 punten. De Red Bull-coureur wist in een spannende slotfase af te rekenen met Charles Leclerc, waardoor de Ferrari-coureur genoegen moest nemen met P2. De Monegask is logischerwijs nog wel altijd de trotse WK-leider. Doordat Leclerc in beide races het punt voor de snelste raceronde heeft meegepakt, koestert hij nog altijd twintig punten voorsprong op Verstappen. De Limburger is op zijn beurt wel voorbij aan Lewis Hamilton, die overigens ook George Russell voor heeft moeten laten.

Stand WK Formule 1 2022 na de Grand Prix van Saudi-Arabië

Bij de constructeurs is Ferrari nog altijd afgetekend bovenaan de ranglijst te vinden. Met vier podiumfinishes in twee raceweekenden is de Scuderia wonderwel uit de startblokken geschoten. Het merk uit Maranello heeft zelfs meer dan het dubbele aantal punten van de naaste belager. Die naaste belager is overigens nog nipt Mercedes. De snelheid van de W13 laat nog altijd te wensen over, maar in tegenstelling tot Red Bull heeft het team wel beide races gefinisht. Red Bull wacht ook hier een inhaalslag, al staan er na de zege van Verstappen en de vierde stek van Sergio Perez in ieder geval 37 punten op de teller. Achter de drie usual suspects is Alpine vooralsnog best of the rest.

Stand F1 constructeurs 2022 na de Grand Prix van Saudi-Arabië