WK-stand F1 2022: Ferrari pakt maximale score, sof voor Red Bull

Racewinnaar Charles Leclerc is zoals bekend het best uit de startblokken gekomen in wat een nieuw Formule 1-tijdperk moet zijn. De Ferrari-coureur domineerde de ouverture van 2022 en staat aan het eind van de race met de volle buit. Doordat hij ook het punt voor de snelste raceronde nog meepakt, geldt dat zelfs in letterlijke zin. Leclerc is de trotste leider met 26 WK-punten achter zijn naam. Lewis Hamilton kwam er onder het kunstlicht eigenlijk niet aan te pas, maar is door de malheur van Red Bull Racing toch op P3 te vinden met vijftien punten. Verder een speciale vermelding van Kevin Magnussen op P5 en Guanyu Zhou, die een punt scoort bij zijn debuut.

Stand WK Formule 1 2022 na de Grand Prix van Bahrein

Bij de constructeurs is het feest natuurlijk eveneens bij Ferrari te vinden. Ook daar heeft de Scuderia - waar het feest in de paddock overigens volkomen terecht werd gevierd - de maximale score te pakken: 44 punten om precies te zijn. Mercedes bezet ondanks alle problemen met porpoising de tweede plek en - nu komt het - Haas is ontegenzeggelijk de verrassing van de dag. Door de vijfde stek van Kevin Magnussen heeft dat team tien punten opgepikt, waarmee het Alfa Romeo en Alpine voorblijft. Helemaal onderaan de rangschikking is Red Bull Racing te vinden. De equipe van Christian Horner is door de dubbele DNF puntloos gebleven in Bahrein.

Stand F1 constructeurs 2022 na de Grand Prix van Bahrein