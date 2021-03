WK-stand F1 2021: Verstappen P2, Mercedes slaat slag bij constructeurs

De winnende Lewis Hamilton voert logischerwijs de stand bij de coureurs aan. De Mercedes-coureur vreesde tijdens de seizoensopener op het Bahrain International Circuit voor de snelheid van Red Bull, maar trok na een prachtige strijd alsnog aan het langste eind. Doordat het punt voor de snelste raceronde naar Valtteri Bottas is gegaan, staat de Brit als leider 'gewoon' op 25 punten. Max Verstappen bezet logischerwijs de tweede stek, net voor Bottas die door de snelste ronde op 16 staat.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Bahrein

Bij de constructeurs voert Mercedes de rangschikking natuurlijk aan. De formatie van Toto Wolff wist in de Golfstaat met twee coureurs op het podium te eindigen, ondanks een mislukte pitstop bij Valtteri Bottas. Red Bull Racing kon niet aan die dubbele podiumfinish tippen, onder meer door een vijfde plek van Sergio Perez. Zo kende Perez geen fijne kwalificatie en viel hij stil in de opwarmronde. De Mexicaan stond daardoor weer een inhaaljacht te wachten, net zoals vorig jaar in Bahrein. Achter de twee topteams heeft McLaren de beste zaken gedaan in het openingsweekend, zoals verwacht voor het door Charles Leclerc aangevoerde Ferrari.

Stand constructeurskampioenschap Formule 1 2021

Pos Teams Punten 1 Mercedes 41 41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Red Bull Racing 28 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Cognizant Formula One Team 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alfa Romeo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alpine F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Uralkali Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -