WK-stand F1 2021: Verstappen breidt voorsprong uit in sprintrace Monza

Max Verstappen heeft met zijn tweede plaats in de sprintrace op Monza de voorsprong in het wereldkampioenschap vergroot. De Red Bull F1-coureur kreeg twee punten maar zijn voornaamste concurrent Lewis Hamilton kwam na een slechte start slechts als vijfde over de meet en bleef met lege handen achter. Zijn achterstand groeide daarmee tot vijf punten. Misschien nog wel belangrijker is dat de Nederlander op zondag in de Grand Prix van Italië vanaf pole-position mag vertrekken na de motorwissel van Valtteri Bottas. De Fin won de sprintrace en kreeg daarvoor drie punten, nummer drie Daniel Ricciardo mocht een puntje bijschrijven.

Stand WK Formule 1 2021 na de sprintrace op Monza

In het constructeurskampioenschap veranderde er weinig. Mercedes liep een puntje uit op Red Bull Racing door de winst van Bottas en staat nu op 348 punten. De rivaal uit Milton Keynes volgt met 335 binnen schootsafstand. McLaren liep in de strijd om de derde plaats een puntje in op Ferrari, de achterstand bedraagt nu nog elf punten.

Stand F1 constructeurs 2021 na de sprintrace op Monza

Pos Teams Punten 1 Mercedes 348 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 8 34 3 2 Red Bull Racing 335 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 13 29 2 3 Ferrari 182 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 3 16 - 4 McLaren 171 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 1 1 5 Alpine 90 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 10 - 6 AlphaTauri 84 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 12 - 7 Aston Martin Racing 53 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 - - 8 Williams 20 - - - - - - - - - - - 10 10 - - 9 Alfa Romeo 3 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - -