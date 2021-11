WK-stand F1 2021: Verstappen loopt twee punten uit tijdens sprintrace

Max Verstappen schoof na de diskwalificatie van Lewis Hamilton een plekje op, maar zag bij het doven van de lichten meteen de andere Mercedes langszij komen. Ook Carlos Sainz kwam beter uit de startblokken, maar die stek wist de Nederlander nog terug te pakken. Het betekent dat Verstappen twee WK-punten heeft bijgeschreven en dat hij de marge in de titelstrijd heeft vergroot tot 21 punten. Lewis Hamilton reed weliswaar een ijzersterke inhaalrace, maar punten scoren op zaterdag was vanaf de allerlaatste startplek natuurlijk onbegonnen werk. Zondag kan de Brit dat wel doen, aangezien hij de hoofdrace vanaf de tiende plek mag aanvangen.

Stand WK Formule 1 2021 na sprintrace GP Brazilië

Bij de constructeurs behoudt Mercedes de leiding in het WK en is er logischerwijs weinig veranderd. Met slechts drie punten voor de winnaar - dat aantal zal volgend jaar worden verhoogd - vielen er ook geen serieuze omwentelingen te verwachten. De enige noemenswaardige zaken zijn dat Mercedes de voorsprong op Red Bull heeft verdubbeld (van één punt naar twee punten) en dat Ferrari ook een puntje is uitgelopen op McLaren in het gevecht voor P3.

Stand F1 constructeurs 2021 na sprintrace GP Brazilië

os Teams Punten 1 Mercedes 481.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 3 - - - 2 Red Bull Racing 479.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 2 - - - 3 Ferrari 269.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 1 - - - 4 McLaren 255 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 - - - - 5 Alpine 106 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 - - - - 6 AlphaTauri 106 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 - - - - 7 Aston Martin Racing 68 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 11 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -