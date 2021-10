WK-stand F1 2021: Verstappen bouwt voorsprong uit met prachtzege

Max Verstappen mocht de race in Texas vanaf pole-position aanvangen, maar zag Lewis Hamilton meteen langszij komen aan de binnenkant. Het bleek de opmaat naar een prachtig tactisch gevecht tussen Red Bull en Mercedes. Het eerstgenoemde team koos consequent voor de undercut, met een zenuwslopende slotfase tot gevolg. Hamilton kon rekenen op banden die acht ronden nieuwer waren, maar wist Verstappen niet te verschalken. Doordat de Brit wel met de snelste raceronde aan de haal is gegaan, bouwt Verstappen zijn voorsprong met zes punten uit. Het nieuwe verschil tussen beide heren bedraagt twaalf punten.

Stand WK Formule 1 2021 na GP Verenigde Staten

Bij de constructeurs behoudt Mercedes logischerwijs de leiding, al is Red Bull met een dubbele podiumfinish wel dertien punten ingelopen. De motorische gridstraf van Valtteri Bottas, die als zesde aan de meet kwam heeft een handje geholpen. Met nog vijf races voor de boeg moet de brigade van Christian Horner nog 23 punten zien goed te maken. Daarachter is het nog spannender in het gevecht om de derde plek. Ferrari neemt vier punten meer mee uit Austin dan McLaren en moet in het restant van dit jaar nog evenzoveel punten inlopen om het spannende gevecht in diens voordeel te beslechten.

Stand F1 constructeurs 2021 na GP Verenigde Staten

Pos Teams Punten 1 Mercedes 460.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 - - - - - 2 Red Bull Racing 437.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 - - - - - 3 McLaren 254 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 - - - - - 4 Ferrari 250.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 - - - - - 5 Alpine 104 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - - - - - - 6 AlphaTauri 94 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 - - - - - 7 Aston Martin Racing 62 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 - - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 7 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -