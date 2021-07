WK-stand F1 2021: Verstappen pakt volle buit en loopt verder uit

Na zijn dominante zege in de GP van Stiermarken mocht Verstappen nogmaals voor de winst gaan op geliefd jachtterrein. Helmut Marko liet voor de 'double header' in Oostenrijk al weten te rekenen op minimaal vijftig punten. Hij heeft gelijk gekregen. De Nederlander domineerde immers wederom en wist met de snelste raceronde ook nog eens het extra punt mee te pakken. Verstappen heeft daarmee de volle buit binnen: 26 punten. Doordat Lewis Hamilton naast het podium is geëindigd, bouwt Verstappen zijn voorsprong in het WK zelfs uit tot 32 punten, meer dan een race aan marge. Sergio Perez bezet nog altijd de derde plek, maar ziet Lando Norris na een sublieme race wel naderen tot op drie punten.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Oostenrijk

Bij de constructeurs houdt Red Bull Racing de leiding logischerwijs ook in handen. Het team uit Milton Keynes koestert na de tweede race in Spielberg een voorsprong van 44 punten op naaste belager Mercedes. Dat is voor het overgrote gedeelte aan Verstappen te danken. Perez kende immers een behoorlijke off-day met een onbezonnen actie aan de buitenkant van Lando Norris en daarna twee tijdstraffen. McLaren heeft mede door de podiumstek van Norris een goede zaak gedaan in de strijd om P3 bij de constructeurs. De formatie uit Woking heeft inmiddels een gat van negentien punten geslagen ten opzichte van Ferrari.

Stand constructeurskampioenschap Formule 1 2021

Pos Teams Punten 1 Red Bull Racing 286 28 25 30 29 37 25 41 37 34 - - - - - - - - - - - - - - 2 Mercedes 242 41 19 41 40 7 - 30 34 30 - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 141 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 122 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 48 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Racing 44 1 4 - - 14 18 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 32 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -