WK-stand F1 2021: Verstappen neemt leiding over na thuiszege

Max Verstappen is weer waar hij zo graag wil zijn: aan de leiding in het wereldkampioenschap van de Formule 1. De Nederlander wist voor eigen publiek te winnen en heeft daarmee niets minder dan geschiedenis geschreven. Verstappen deed op zaterdag al het halve werk en wist een dag later toe te slaan met een snaarstrakke race. Hij neemt 25 punten mee naar huis en ziet Hamilton in Zandvoort 19 stuks verzamelen. Het betekent dat Verstappen het commando in de WK-stand weer overneemt met drie punten na alle pech van Silverstone en Hongarije.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Nederland

Bij de constructeurs heeft Mercedes de leiding nog wel altijd in handen, met name door de dubbele podiumfinish en het feit dat Sergio Perez na een mislukte kwalificatie niet vooraan te vinden was. Het maakt dat Mercedes in Zandvoort meer punten heeft gescoord en dat de voorsprong is uitgebouwd tot een gat van twaalf. Bij de achtervolgers heeft Ferrari goede zaken gedaan door in Zandvoort enige afstand te nemen van McLaren.

Stand F1 constructeurs 2021 na GP van Nederland

Pos Teams Punten 1 Mercedes 345 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 8 34 - - - - - - - - - 2 Red Bull Racing 333 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 13 29 - - - - - - - - - 3 Ferrari 182 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 3 16 - - - - - - - - - 4 McLaren 170 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 1 - - - - - - - - - 5 Alpine 90 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 10 - - - - - - - - - 6 AlphaTauri 84 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 12 - - - - - - - - - 7 Aston Martin Racing 53 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 - - - - - - - - - - 8 Williams 20 - - - - - - - - - - - 10 10 - - - - - - - - - - 9 Alfa Romeo 3 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -