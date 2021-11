WK-stand F1 2021: Verstappen loopt uit, Red Bull doet zeer goede zaak

Max Verstappen moest de Mexicaanse GP vanaf P3 starten, maar dat weerhield hem er niet van om als leider uit de eerste bocht te komen. Daarna bleek de race op grote hoogte een 'walk in the park' voor de Red Bull-coureur. De Nederlander wist met veel machtsvertoon zijn Mexicaanse hattrick te voltooien en zijn voorsprong in het WK uit te bouwen tot negentien punten. De schade voor Lewis Hamilton had nog groter kunnen zijn, al bezweek de wereldkampioen in de slotfase niet onder de druk van Sergio Perez. Laatstgenoemde houdt met een nieuwe podiumnotering wel zich op de derde plek in het WK. Zijn achterstand op Valtteri Bottas bedraagt nog twintig punten.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Mexico

Bij de constructeurs behoudt Mercedes de leiding in het WK met slechts één punt. Dat is in extremis te danken aan de snelste raceronde van Valtteri Bottas, waar overigens wel een heel steekspel aan voorafging. Belangrijker is nog dat Red Bull Racing met een dubbele puntenfinish goede zaken heeft gedaan en door de verbeterde vorm van Perez mag hopen op beide wereldtitels. In de strijd om P3 kan Ferrari buitengewoon tevreden terugkijken op de race in Mexico-Stad. De Scuderia kan met nog vier races te gaan rekenen op een voorsprong van 13.5 punten op tegenstrever McLaren.

Stand F1 constructeurs 2021 na GP van Mexico

Pos Teams Punten 1 Mercedes 478.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 - - - - 2 Red Bull Racing 477.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 - - - - 3 Ferrari 268.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 - - - - 4 McLaren 255 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 - - - - 5 Alpine 106 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 - - - - 6 AlphaTauri 106 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 - - - - 7 Aston Martin Racing 68 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 11 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -