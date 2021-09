WK-stand F1 2021: Voorsprong Verstappen intact na bizarre aanvaring

Max Verstappen duidde Mercedes op het powercircuit in Italië aan als torenhoog favoriet, maar mocht na een goed verlopen sprintrace zelf vanaf pole-position vertrekken. Hij kon er door een raketstart van Daniel Ricciardo niet lang van genieten, al is dat bepaald niet het moment van deze zondag gebleken. Het moment in kwestie laat zich raden en volgde toen Lewis Hamilton de pitstraat verliet na zijn stop. Beide titelkandidaten kwamen elkaar tegen in de eerste chicane en eindigden letterlijk bovenop elkaar in het grind. Een dubbele DNF is het logische gevolg, waardoor het verschil in het WK gelijk blijft: vijf punten in het voordeel van Verstappen.

Stand WK Formule 1 2021 na de Grand Prix van Italië

In het constructeurskampioenschap loopt Mercedes wel iets uit op Red Bull Racing door de tijdstraf van Sergio Perez. Het maakt dat Valtteri Bottas ondanks zijn gridstraf naar het mooiste podium ter wereld mocht en meer punten verzamelt dan de Mexicaan. De grootste winnaars van dit weekend zijn echter bij McLaren te vinden. Het Britse team heeft de eerste één-twee sinds Canada 2010 te pakken en heeft daarmee geweldige zaken gedaan voor P3 bij de constructeurs.

Stand F1 constructeurs 2021 na de Grand Prix van Italië

Pos Teams Punten 1 Mercedes 363 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 18 8 34 3 15 - - - - - - - - 2 Red Bull Racing 345 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 2 13 29 2 10 - - - - - - - - 3 McLaren 215 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - 6 1 1 44 - - - - - - - - 4 Ferrari 202 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 15 3 16 - 20 - - - - - - - - 5 Alpine 95 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 37 3 10 - 5 - - - - - - - - 6 AlphaTauri 84 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 19 4 12 - - - - - - - - - - 7 Aston Martin Racing 59 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 - 5 - - 6 - - - - - - - - 8 Williams 22 - - - - - - - - - - - 10 10 - - 2 - - - - - - - - 9 Alfa Romeo 3 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -