WK-stand F1 2021: Hamilton nieuwe leider na deceptie voor Red Bull

Max Verstappen begon het weekend na het welbekende incident op Silverstone met een voorsprong van acht punten op naaste belager en polesitter Lewis Hamilton. Na deze laatste krachtmeting voor de zomerstop zijn de rollen echter omgedraaid. Het incident in de eerste bocht is daar debet aan, lees: Valtteri Bottas is daar debet aan. De Fin ging bijzonder onbenullig de mist in door veel te laat te remmen en daarmee Lando Norris te torpederen. Verstappen kreeg de jonge Brit in zijn zijkant en heeft door de bijbehorende schade slechts één punt kunnen scoren. Lewis Hamilton neemt met P3 een voorsprong van zes punten in het WK, hetgeen overigens ook nog deels aan de snelste raceronde van Pierre Gasly te danken is.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Hongarije

Bij de constructeurs heeft Mercedes de leiding eveneens overgenomen na de Hongaarse GP. Red Bull kende immers een dramatische zondag met dank aan Bottas. Verstappen en Perez kwamen goed uit de startblokken, maar in de eerste ronde was de kans op een goed resultaat al verkeken. Het team uit Milton Keynes neemt slechts één puntje mee uit Boedapest, terwijl Mercedes er vijftien stuks heeft bijgeschreven. Bij de achtervolgers hebben Ferrari en natuurlijk bovenal Alpine een zeer goede zaak gedaan.

Stand constructeurskampioenschap Formule 1 2021

Pos Teams Punten 1 Mercedes 300 41 19 41 40 7 - 30 34 30 3 40 15 - - - - - - - - - - - - 2 Red Bull Racing 290 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - 1 - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 163 18 23 12 12 15 12 18 10 21 - 22 - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 160 12 22 8 18 18 16 - 14 14 - 26 12 - - - - - - - - - - - - 5 Alpine 75 - 3 10 2 2 8 4 2 1 - 8 35 - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Racing 66 1 4 - - 14 18 3 4 - - 4 18 - - - - - - - - - - - - 7 AlphaTauri 64 2 6 1 1 8 21 6 1 2 - 1 15 - - - - - - - - - - - - 8 Williams 6 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - 9 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -