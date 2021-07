WK-stand F1 2021: Hamilton nadert Verstappen door crash

Max Verstappen begon het weekend met een voorsprong van 32 punten, maar wist daar op zaterdag 33 van te maken. De Nederlander won immers de eerste Formule 1-sprintrace en liep zo een puntje uit op naaste belager Lewis Hamilton. Als bijvangst mocht de Limburger vanaf pole-position vertrekken, al heeft dat maar weinig geluk gebracht. Lewis Hamilton raakte hem namelijk in Copse Corner met een zeer zware crash voor de Red Bull-coureur en een nulscore tot gevolg. Doordat Hamilton de overwinning nadien wist binnen te slepen, is het onderlinge verschil teruggebracht tot acht punten. Daarachter heeft Sergio Perez veel terrein verloren na andermaal een puntloos weekend. Lando Norris bezet de derde stek in het kampioenschap, nog voor Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die plaats moest maken voor Hamilton.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Groot-Brittannië

Bij de constructeurs houdt Red Bull Racing de leiding nog wel in handen. Het team uit Milton Keynes koestert na de race in Silverstone een voorsprong van slechts vier punten op naaste belager Mercedes. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de nulscore voor de formatie op zondag. Door winst in de sprintrace neemt de brigade van Christian Horner nog wel drie punten mee naar huis, al stemt dat bepaald niet tevreden. Bij de achtervolgers is het nog altijd spannend tussen McLaren en Ferrari in de strijd om P3.

Stand constructeurskampioenschap Formule 1 2021

Pos Teams Punten 1 Red Bull Racing 289 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 - - - - - - - - - - - - - 2 Mercedes 285 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 163 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 148 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 49 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Racing 48 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 40 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -