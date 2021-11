WK-stand F1 2021: Hamilton verkleint achterstand op Verstappen

Max Verstappen moest de Grand Prix van Brazilië als tweede aanvangen, maar de rollen van zaterdag bleken bij de start omgedraaid: ditmaal wist de Nederlander Valtteri Bottas te pakken en kon hij de eerste stint controleren. Een voorbode voor zijn tiende overwinning van het jaar is het echter niet gebleken, daarvoor was de combinatie Lewis Hamilton-Mercedes simpelweg te sterk. De regerend wereldkampioen trok met tien tellen voorsprong aan het langste eind en heeft zijn achterstand in het WK verkleind tot veertien punten. Het is overigens aan Sergio Perez te danken dat het geen dertien punten zijn. De Mexicaan wist in extremis het puntje voor de snelste raceronde weg te kapen.

Stand WK Formule 1 2021 na de Grand Prix van Brazilië

Bij de constructeurs is Mercedes door de dubbele podiumfinish verder uitgelopen op Red Bull Racing. De brigade van Toto Wolff begon met een voorgift van slechts twee punten aan de hoofdrace, maar die voorsprong bedraagt inmiddels elf punten. Daarachter heeft Ferrari opnieuw een goede zaak gedaan. De Scuderia neemt negentien punten mee uit Sao Paulo, terwijl McLaren door de DNF van Daniel Ricciardo en de vroege lekke band van Lando Norris bleef steken op één schamel puntje. Het verschil tussen beide teams in het kampioenschap bedraagt nu 21.5 punten.

Stand F1 constructeurs 2021 na de Grand Prix van Brazilië

Pos Teams Punten 1 Mercedes 521.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43 - - - 2 Red Bull Racing 510.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33 - - - 3 Ferrari 287.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 19 - - - 4 McLaren 256 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 14 1 1 - - - 5 Alpine 112 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - 2 6 - - - 6 AlphaTauri 112 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 2 12 6 - - - 7 Aston Martin Racing 68 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 1 6 - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 11 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - 4 - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -